Juan Cruz Yacopini fue homenajeado y emocionó a todo el deporte mendocino

Juan Cruz Yacopini fue protagonista de los Premios Huarpe, recibiendo una ovación histórica para el deporte de Mendoza.

Juan Cruz Yacopini fue protagonista de los Premios Huarpe, recibiendo una ovación histórica para el deporte de Mendoza. El piloto, una de las máximas figuras del automovilismo provincial y representante argentino en competencias internacionales, fue reconocido en una gala especial que celebró los 80 años de la Cruz al Mérito Deportivo. La ceremonia reunió a los principales deportistas de Mendoza y tuvo momentos cargados de emoción.

El mendocino viene consolidándose como una de las caras más importantes del deporte motor argentino gracias a sus actuaciones internacionales y su crecimiento constante dentro del rally y las competencias de alto nivel. La gala organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza volvió a poner en valor a figuras provinciales que lograron destacarse a nivel nacional e internacional, en una edición histórica desarrollada en el Teatro Plaza de Godoy Cruz.

Emotivo homenaje a Juan Cruz Yacopini Uno de los más ovacionados de la noche fue justamente el reconocimiento a Yacopini, quien además se quedó con el premio en la categoría automovilismo. Además del homenaje a Yacopini, la noche también tuvo reconocimientos especiales para clubes, atletas y dirigentes que dejaron su huella en el deporte mendocino durante la última temporada.

Premios Huarpes

El mendocino viene consolidándose como una de las caras más importantes del deporte motor argentino gracias a sus actuaciones internacionales y su crecimiento constante dentro del rally y las competencias de alto nivel.