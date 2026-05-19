Uno por uno: todos los ganadores de los Premios Huarpe 2025
El Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza entregó los premios a los deportistas mendocinos destacados en el 2025.
Los deportistas destacados de Mendoza fueron destacados y distinguidos este lunes por la noche en una nueva edición de los Premios Huarpe, a sus 80 años, que los organiza el Círculo de Periodistas Deportivos de la provincia y la Subsecretaría de Deportes de Mendoza. Se celebraron en el Cine Teatro Plaza, de Godoy Cruz y corresponden a la temporada 2025.
Fueron 58 ternas, en las que también hubo mención especial para Gustavo Oriozabala, por su logro de nadar en aguas abiertas y también a las dirigencias de Independiente Rivadavia y de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por su campeonato en Copa Argentina y por su ascenso a Primera División.
Todos los ganadores de los Premios Huarpe 2025:
- Atletismo: Ignacio Erario
- Ajedrez: Martín Herrera
- Hockey sobre césped masculino: Luciano Coria
- Sóftbol: Chiara Victoria Anea Sulti
- Ciclismo de pista y ruta: Julieta Benedetti
- Esgrima: Genaro Ivars
- Fútbol femenino local: Luciana Napolitano
- Handball femenino: Sofía Manzano
- Futsal masculino: Facundo Torres
- Futsal femenino: Agostina Morales
- Tenis: Gaspar Martaux
- Tenis de mesa: Francisco Sanchi
- Bochas: Héctor Correas
- Handball masculino: Alejo Mallea
- Básquetbol femenino: Camila Arra
- Golf: Andrés Benenati
- Natación: Benjamín Mello
- Ciclismo de montaña (Mountain bike): Lucía Miralles
- Hockey en línea: Pilar Marengo
- Fútbol Primera Nacional, Federal y Liga: Pablo Dellarole
- Pádel: Jeremías Rufino
- Vóleibol femenino: Zoe Gómez
- Karting: Francisco Figueroa
- Patinaje artístico: Camila Florencia Bertuggia
- Automovilismo: Juan Cruz Yacopini
- Básquetbol masculino: Andrés Berman
- Boxeo: Alfredo Soto
- Ciclismo BMX: Federico Villegas
- Fútbol Internacional y Primera A: Tomás Marchiori
- Hockey sobre patines masculino: Facundo Navarro
- Pelota a mano: Adrián Astorga
- Hockey sobre patines femenino: Yamila Nahim
- Kickboxing: Sahid Morán
- Pelota a paleta: Gabriel Blanco
- Pesas: Tobías Lucero
- Polo: Felipe Bernal
- Montañismo: Rodrigo Orellano y Juan Bustos
- Hockey sobre césped femenino: Milagros Alastra
- Motociclismo: Julián Sánchez
- Triatlón: María Emilia Vargas
- Remo: Martín Mansilla
- Rugby: Agustín Gómez
- Beach voley: Bautista Amieva y Maciel Bueno
- Tiro: Mariano Higgs
- Turf: Facundo Campos
- Vóleibol masculino: Agustín Loser
- Windsurf: Constanza Almenara
- Deporte adaptado: Candela Tamborindegui
- Judo: Zoe Miranda
- Gimnasia aérobica: Valentina Oros
- Gimnasia artística: Delfina Estoco
- Equitación: Lucas Mesa
- Natación Aguas Abiertas: Martina Contreras Giorgio
- Taekwondo: Mateo Di Leo
- Beach handball: Lucas Sossich
- Trail running: Camila Cioffi
- Fútbol femenino nacional e internacional: Catalina Roggerone
- Karate: Angelo Bicocca Cobarrubias