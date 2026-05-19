Uno por uno: todos los ganadores de los Premios Huarpe 2025

El Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza entregó los premios a los deportistas mendocinos destacados en el 2025.

Los Premios Huarpe, edición 2025, se realizaron en el Cine Teatro Plaza

Los deportistas destacados de Mendoza fueron destacados y distinguidos este lunes por la noche en una nueva edición de los Premios Huarpe, a sus 80 años, que los organiza el Círculo de Periodistas Deportivos de la provincia y la Subsecretaría de Deportes de Mendoza. Se celebraron en el Cine Teatro Plaza, de Godoy Cruz y corresponden a la temporada 2025.

Fueron 58 ternas, en las que también hubo mención especial para Gustavo Oriozabala, por su logro de nadar en aguas abiertas y también a las dirigencias de Independiente Rivadavia y de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por su campeonato en Copa Argentina y por su ascenso a Primera División.

Gustavo Oriozabala recibió un Huarpe honorífico

Todos los ganadores de los Premios Huarpe 2025:

  • Atletismo: Ignacio Erario
  • Ajedrez: Martín Herrera
  • Hockey sobre césped masculino: Luciano Coria
  • Sóftbol: Chiara Victoria Anea Sulti
  • Ciclismo de pista y ruta: Julieta Benedetti
  • Esgrima: Genaro Ivars
  • Fútbol femenino local: Luciana Napolitano
  • Handball femenino: Sofía Manzano
  • Futsal masculino: Facundo Torres
  • Futsal femenino: Agostina Morales
  • Tenis: Gaspar Martaux
  • Tenis de mesa: Francisco Sanchi
  • Bochas: Héctor Correas
  • Handball masculino: Alejo Mallea
  • Básquetbol femenino: Camila Arra
  • Golf: Andrés Benenati
  • Natación: Benjamín Mello
  • Ciclismo de montaña (Mountain bike): Lucía Miralles
  • Hockey en línea: Pilar Marengo
  • Fútbol Primera Nacional, Federal y Liga: Pablo Dellarole
  • Pádel: Jeremías Rufino
  • Vóleibol femenino: Zoe Gómez
  • Karting: Francisco Figueroa
  • Patinaje artístico: Camila Florencia Bertuggia
  • Automovilismo: Juan Cruz Yacopini
  • Básquetbol masculino: Andrés Berman
  • Boxeo: Alfredo Soto
  • Ciclismo BMX: Federico Villegas
  • Fútbol Internacional y Primera A: Tomás Marchiori
  • Hockey sobre patines masculino: Facundo Navarro
  • Pelota a mano: Adrián Astorga
  • Hockey sobre patines femenino: Yamila Nahim
  • Kickboxing: Sahid Morán
  • Pelota a paleta: Gabriel Blanco
  • Pesas: Tobías Lucero
  • Polo: Felipe Bernal
  • Montañismo: Rodrigo Orellano y Juan Bustos
  • Hockey sobre césped femenino: Milagros Alastra
  • Motociclismo: Julián Sánchez
  • Triatlón: María Emilia Vargas
  • Remo: Martín Mansilla
  • Rugby: Agustín Gómez
  • Beach voley: Bautista Amieva y Maciel Bueno
  • Tiro: Mariano Higgs
  • Turf: Facundo Campos
  • Vóleibol masculino: Agustín Loser
  • Windsurf: Constanza Almenara
  • Deporte adaptado: Candela Tamborindegui
  • Judo: Zoe Miranda
  • Gimnasia aérobica: Valentina Oros
  • Gimnasia artística: Delfina Estoco
  • Equitación: Lucas Mesa
  • Natación Aguas Abiertas: Martina Contreras Giorgio
  • Taekwondo: Mateo Di Leo
  • Beach handball: Lucas Sossich
  • Trail running: Camila Cioffi
  • Fútbol femenino nacional e internacional: Catalina Roggerone
  • Karate: Angelo Bicocca Cobarrubias

