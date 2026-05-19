El Tano Pasman reveló cómo verá la final River-Belgrano, a 15 años del descenso: "Posiblemente me medique"

Recordado por su histórica reacción en la Promoción 2011, el hincha más famoso de River dio sus expectativas para el nuevo duelo decisivo ante Belgrano.

Cada vez que River y Belgrano se enfrentan, el nombre de Santiago Pasman vuelve inevitablemente a escena. A casi 15 años del histórico descenso de 2011, el hincha más viral del fútbol argentino volverá a sufrir frente al televisor cuando ambos equipos se crucen este domingo en la final del Torneo Apertura 2026.

Aquella tarde del 26 de junio quedó marcada para siempre en la memoria colectiva. Su reacción desesperada durante el partido que mandó al Millonario a la B Nacional recorrió el país y y se transformó en uno de los videos más famosos de internet, En la previa de esta nueva definición ante el Pirata, el Tano contó cómo piensa vivir el partido y dejó una confesión muy a su estilo.

Las confesiones del Tano Pasman en la previa de la final entre River y Belgrano “Voy a mirar el partido medicado y esperando que no pierda River, porque voy a volver a ser meme, ja”, confesó en primer término, en diálogo con el diario Olé. “¿Si es una revancha del 2011? No, es algo aparte. Hoy se está jugando por un campeonato. Pero insisto en que ya pasó mucho tiempo. El castigo o lo que nos provocó Belgrano fue producto de la toma de malísimas decisiones de una dirigencia que hizo todo mal”, subrayó, dejando en claro que la herida ya sanó hace rato.

Tano Pasman Tano Pasman, en la redacción de MDZ en 2025. Analía Melnik/MDZ

Lejos de bajar el perfil, Pasman también reconoció que suele recurrir a medicamentos cuando los nervios le juegan una mala pasada durante los partidos importantes de River. “Cuando estoy en casa, sí. En partidos clave, donde sé que me pongo muy nervioso, me tomo un relajante”, afirmó.