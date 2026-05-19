Ganó todo con River, pasó por la selección y el Milan y ahora jugará en el fútbol mendocino

En pleno armado del proyecto para afrontar la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur , un histórico club del fútbol mendocino anunció de forma sorpresiva la incorporación de uno de los jugadores con mayor trascendencia en nuestro país y el exterior durante las últimas dos décadas.

Si bien todavía faltan varios meses para el inicio del certamen, que en esta edición otorgará plazas para el nuevo Torneo Argentino del Interior , algunos clubes ya empezaron a armar la estructura para afrontar la competencia con serias intenciones de llegar muy lejos.

La nueva categoría, que será la cuarta en relevancia en el país, se disputará entre abril y noviembre de 2027, contará con la participación de 64 clubes de todo el territorio nacional y entregará seis ascensos al torneo Federal A 2028. Y algunos equipos de Mendoza ya empezaron a preparar el terreno.

El club que realizó el sorprendente anuncio este lunes fue Huracán San Rafael , que confirmó de manera oficial la incorporación del defensor Lionel Vangioni para disputar la próxima edición del TFRA que comenzará en noviembre de este año.

Vangioni Milan Tras ganar todo en River y vestir la camiseta de la selección, el Piri pasó al Milan de Italia.

El Piri, de 39 años, es recordado por haber formado parte de varios planteles de River que lograron distintos títulos en la era Gallardo, como la Copa Libertadores de América 2015, además de vestir la camiseta de la selección argentina entre 2009 y 2014.

El santafesino inició su carrera en Newell´s Old Boys de Rosario y luego de su exitoso ciclo en el Millonario, jugó en el Milan de Italia, Monterrey de México, Libertad de Paraguay y Quilmes, antes de anunciar su retiro el 3 de enero de este año. Actualmente, forma parte del plantel del Club Riberas de Paraná, donde realizó las divisiones inferiores.

El anuncio de Huracán (SR)