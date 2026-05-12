"River tiene el WhatsApp de Dios": el picante análisis del "Cholo" Sottile sobre los octavos de final

El fútbol argentino atraviesa sus horas más dramáticas con el cierre de los octavos de final y en la previa de los cuartos del Torneo Apertura de la Liga Profesional . En este contexto, el periodista Marcelo “Cholo” Sottile visitó la redacción de MDZ para analizar una instancia que, según sus palabras, se está jugando con la presión y el formato de una Copa del Mundo.

Para Sottile, la modalidad de eliminación directa a partido único cambia las reglas del juego. “Se define tipo Mundial. En un partido, con toda la presión que eso genera, es muy complejo. Ahí es donde se ve cómo juega a favor y en contra la localía , que hoy es la gran diferencia”, explicó el periodista.

Al repasar los resultados, el primer punto ineludible fue la eliminación del equipo de la Boca. Sottile calificó como el primer gran impacto del torneo la victoria de Huracán sobre Boca .

“A Boca le faltó contundencia. La ineficacia es un atributo importantísimo, más allá de que se cruzó con un Hernán Galíndez muy seguro, a nivel de arquero de selección. Boca lo pagó caro”, analizó. Además, señaló que este golpe pone en duda la jerarquía del plantel de cara a lo que viene: la fase de grupos de la Copa Libertadores, un terreno donde, en teoría, el "Xeneize" no debería tener problemas.

Boca vs Huracán octavos Apertura 2026 Fotobaires

River: resultados por encima del rendimiento

Otro de los ejes de la charla fue el presente del equipo dirigido por "Chacho" Coudet. Pese a avanzar de ronda, Sottile fue crítico con el juego del "Millonario", aunque reconoció su cuota de fortuna.

“River sigue metiendo angustia; hoy tiene más resultados que rendimientos”, sentenció. Haciendo una analogía histórica, agregó entre risas: “Hablábamos de que Bianchi tenía el celular de Dios... bueno, ayer hubo un mensaje de WhatsApp para que la fortuna jugara a favor de River. Pero con este formato de definición, todo es indescifrable”.

Todo River corre para abrazar a Santiago Beltrán, el héroe en los penales en la infartante clasificación ante San Lorenzo. Todo River corre para abrazar a Santiago Beltrán, el héroe en los penales en la infartante clasificación ante San Lorenzo. FotoBaires

La sorpresa de Mendoza y la caída de Unión

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue el análisis sobre Independiente Rivadavia de Mendoza. Para el "Cholo", la "Lepra" es hoy el equipo más serio de la competición.

“Lo de Independiente de Mendoza fue un impacto. Es el equipo más parejo del año, no solo en el torneo local sino también en la Libertadores. Tiene una línea de juego clara, un entrenador serio y futbolistas en su mejor momento”, destacó.

Finalmente, se refirió a la irregularidad del equipo santafesino: “Unión había arrancado muy bien el campeonato y después se cayó. Pero en 90 minutos del fútbol argentino, cualquier cosa puede pasar”. Con los cruces de cuartos de final definidos, la expectativa crece en un torneo donde la jerarquía parece ceder ante la presión de los "mata-mata".