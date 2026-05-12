No se vio en TV: el gesto de Maxi Salas tras el gol agónico de Quintero que indignó a los hinchas de River
En redes sociales se viralizó un video que deja expuesto a Maxi Salas en pleno festejo por el gol de River a San Lorenzo en el último suspiro. ¿Qué pasó?
La clasificación de River a los cuartos de final del Torneo Apertura dejó una noche cargada de emociones en el Monumental. El equipo de Eduardo Coudet estaba al borde de la eliminación frente a San Lorenzo, pero todo cambió en la última jugada del alargue gracias a Juan Fernando Quintero.
Cuando el reloj marcaba el minuto 121, el colombiano apareció para poner el 2-2 y llevar la serie a los penales. El gol desató un festejo descontrolado tanto dentro como fuera de la cancha, y el Millonario terminó sellando su continuidad en los playoffs desde los doce pasos.
La euforia tapó por un rato el clima de tensión que se había vivido durante gran parte del infartante domingo en Núñez, porque en la derrota parcial los hinchas habían explotado al ritmo de "jugadores, la con... de su madre" y "que se vayan todos". Pero con el correr de las horas apareció una situación que generó bronca en el mundo riverplatense.
En redes sociales, comenzó a circular un video que tiene como protagonista a Maximiliano Salas, uno de los futbolistas más resistidos del plantel en el último tiempo. En el mismo se observa al ex Racing pateando una pelota en dirección a una de las tribunas en medio del festejo por el tanto agónico de Quintero. Y claro, no tardó en viralizarse.
Video: el pelotazo de Maxi Salas que no impactó en la platea de River de casualidad
El balón, que estaba apoyado junto a uno de los conos ubicados al costado del campo de juego, terminó impactando contra una pared y no llegó a golpear a ningún simpatizante de la platea más cercana. Aun así, el gesto fue repudiado por muchos al considerar que estuvo muy de más en un momento de máxima tensión emocional.
La situación tomó todavía más repercusión porque Salas atraviesa un presente irregular. Aunque convirtió su penal en la definición, el delantero perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico y apenas fue titular en cuatro partidos desde la llegada del Chacho. De todas formas, nadie niega que fue una reacción en caliente, similar a los fuertes gestos que el propio Quintero realizó hacia una de las plateas después darle vida a River.