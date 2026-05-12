No se vio en TV: el gesto de Maxi Salas tras el gol agónico de Quintero que indignó a los hinchas de River

En redes sociales se viralizó un video que deja expuesto a Maxi Salas en pleno festejo por el gol de River a San Lorenzo en el último suspiro. ¿Qué pasó?

Maxi Salas y un ¿festejo desmedido? en el gol de Quintero a San Lorenzo en el último suspiro del alargue.

La clasificación de River a los cuartos de final del Torneo Apertura dejó una noche cargada de emociones en el Monumental. El equipo de Eduardo Coudet estaba al borde de la eliminación frente a San Lorenzo, pero todo cambió en la última jugada del alargue gracias a Juan Fernando Quintero.

Cuando el reloj marcaba el minuto 121, el colombiano apareció para poner el 2-2 y llevar la serie a los penales. El gol desató un festejo descontrolado tanto dentro como fuera de la cancha, y el Millonario terminó sellando su continuidad en los playoffs desde los doce pasos.

La euforia tapó por un rato el clima de tensión que se había vivido durante gran parte del infartante domingo en Núñez, porque en la derrota parcial los hinchas habían explotado al ritmo de "jugadores, la con... de su madre" y "que se vayan todos". Pero con el correr de las horas apareció una situación que generó bronca en el mundo riverplatense.

En redes sociales, comenzó a circular un video que tiene como protagonista a Maximiliano Salas, uno de los futbolistas más resistidos del plantel en el último tiempo. En el mismo se observa al ex Racing pateando una pelota en dirección a una de las tribunas en medio del festejo por el tanto agónico de Quintero. Y claro, no tardó en viralizarse.

Video: el pelotazo de Maxi Salas que no impactó en la platea de River de casualidad El pelotazo de Maxi Salas a la tribuna de River tras el gol agónico de Juanfer Quintero. El pelotazo de Maxi Salas a la tribuna de River tras el gol agónico de Juanfer Quintero. Video X: @Vickyyysp_