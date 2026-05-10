Qué dijo el Chacho Coudet del "que se vayan todos" de los hinchas de River ante San Lorenzo

Antes del empate agónico de Quintero, el público de River comenzó a cantar contra el equipo. Eduardo Coudet dio su opinión al respecto.

River Plate sufrió, pero venció a San Lorenzo en el Monumental y se metió en cuartos de final del Torneo Apertura, en los que enfrentará como local a Gimnasia y Esgrima La Plata. Le costó al equipo de Eduardo Coudet, pese a jugar con un hombre más desde los 30 minutos del primer tiempo por la expulsión de Matías Reali.

Incluso con la desventaja numérica, el Ciclón pudo ponerse dos veces arriba en el marcador. En el alargue, cuando parecía que el Millonario quedaría eliminado, la hinchada comenzó a cantar contra el equipo, al ritmo de los clásicos "¡Jugadores...!" y "¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo...!", lo que incluso desató la bronca de Juanfer Quintero tras su empate agónico.

Eduardo Coudet habló de la exigencia del hincha de River Eduardo Coudet habló de la exigencia del hincha de River @juegosimple Lejos de mostrarse molesto como el colombiano, el Chacho fue un poco más cauto y se manifestó comprensivo al ser consultado al respecto: "La exigencia en este club es así, estamos donde estamos y nos gusta. A mí me gusta mucho la exigencia y lo que quiere ver el hincha lo queremos ver todos. Creo que siendo justos, lo más importante que resalto es que el hincha se fue contento. De la exigencia a la alegría total", remarcó en conferencia de prensa.

"Que se vayan así me gratifica, lo hablamos en el grupo constantemente que en este club es así. Hay que convivir con eso y tratar de dar lo mejor. Si el resultado es positivo, seguramente el miércoles otra vez vamos a arrancar juntos y tratar de pasar a semis", insistió en la misma sintonía.