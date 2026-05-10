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En un clásico para el infarto, River venció a San Lorenzo en los penales y avanzó a cuartos

Tras empatar 2-2 de manera agónica en el alargue, River se impuso 4-3 en la tanda en el Monumental. San Lorenzo jugó con diez hombres desde el minuto 30.

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River y San Lorenzo se enfrentan por octavos de final en el Monumental.

River y San Lorenzo se enfrentan por octavos de final en el Monumental.

@RiverPlate

Por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, River Plate y San Lorenzo juegan un clásico prometedor en el Monumental. Quien pase enfrentará en cuartos al ganador del duelo entre Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima La Plata.

La expulsión de Reali en San Lorenzo

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El gol de Auzmendi para el 1-0 de San Lorenzo

El gol de Auzmendi para el 1-0 de San Lorenzo

El gol de Acuña para el empate de River

El gol de Acuña para el empate de River

El gol de López para el 2-1 de San Lorenzo

El gol de López para el 2-1 de San Lorenzo

El gol agónico de Quintero para el 2-2 de River

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El último penal atajado por Beltrán que le dio el triunfo a River

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El minuto a minuto de River - San Lorenzo

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