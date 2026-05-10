En un clásico para el infarto, River venció a San Lorenzo en los penales y avanzó a cuartos

Por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, River Plate y San Lorenzo juegan un clásico prometedor en el Monumental. Quien pase enfrentará en cuartos al ganador del duelo entre Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima La Plata.
La expulsión de Reali en San Lorenzo
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El gol de Auzmendi para el 1-0 de San Lorenzo
El gol de Auzmendi para el 1-0 de San Lorenzo
El gol de Acuña para el empate de River
El gol de Acuña para el empate de River
El gol de López para el 2-1 de San Lorenzo
El gol de López para el 2-1 de San Lorenzo
El gol agónico de Quintero para el 2-2 de River
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El último penal atajado por Beltrán que le dio el triunfo a River
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El minuto a minuto de River - San Lorenzo