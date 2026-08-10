Juan Pablo Varsky confesó que fue hincha de River y después se hizo de Boca: el particular motivo

Varsky respondió a las críticas de los hinchas de River en las redes y reveló por qué dejó de ser hincha del Millonario para hacerse de Boca a los 10 años.

Juan Pablo Varsky quedó en el centro de las críticas de los hinchas de River después de su relato en la derrota ante Tigre. Durante la transmisión de TNT Sports, el periodista aseguró que no había visto penal en una infracción sobre Ángel Correa y su postura generó una ola de cuestionamientos en redes sociales. En medio de ese revuelo, decidió responder y terminó contando una historia personal que pocos conocían: de chico fue hincha de River, pero a los 10 años se hizo de Boca.

Varsky explicó que su vínculo con el Millonario nació en su infancia y que su ídolo era nada menos que Norberto Alonso. Incluso recordó que gritaba los goles de River cuando escuchaba los Superclásicos por radio junto a su familia. Todo cambió en 1981, cuando Diego Maradona llegó a Boca. "El viernes 10 de abril Boca le gana 3-0 a River, la pasé muy mal ese día, obviamente lloré, me gritaron los goles en la cara, los dos de Brindisi y el de Diego. Pasaron dos o tres semanas y le dije a mi viejo, a mis diez años: ‘Bueno, me hago de Boca’”, contó.

La llegada de Diego Maradona a Boca que cambió todo Varsky confesó que fue hincha de River hasta los 10 años @paseclave__ La confesión llegó mientras intentaba explicar por qué no considera que cambiar de club sea algo prohibido o reprochable. "Yo no estoy de acuerdo con esto de que no te podés cambiar de club, lo viví en carne propia y lo vivo con mi hijo, que es de River”, relató. Incluso recordó que llevó a su hijo a la final de la Copa Libertadores 2019 en Lima y que también vivieron juntos la final de Madrid, aunque desde su casa, donde el pequeño gritó el gol del Pity Martínez que consagró al equipo de Marcelo Gallardo.

El periodista también aclaró que en 2001, cuando participó del programa Basta de Todo, ya había dicho públicamente que era hincha de Boca. “Yo fui hincha de River. Y es una historia muy linda”, insistió. Además, contó que su familia tenía una particularidad: su abuelo Jacobo, su padre Jorge y su tío Guillermo eran todos simpatizantes de Boca. Una historia familiar que, con el paso del tiempo, terminó inclinando la balanza del otro lado del Superclásico.