Independiente Rivadavia ya está en Brasil y prepara el gran desafío ante Fluminense

Independiente Rivadavia ya está en Brasil. La delegación mendocina arribó a Río de Janeiro, donde aguardará el histórico compromiso frente a Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores.

La Lepra tendrá este martes, desde las 19, su tercera presentación del año frente al conjunto brasileño, aunque esta vez la instancia será mucho más trascendente: el Maracaná será testigo del partido de ida de una serie que tendrá en juego el pase a los cuartos de final del máximo torneo continental.

Antes de ese encuentro, el plantel dirigido por Alfredo Berti tendrá una jornada clave este lunes. El equipo realizará por la tarde una práctica en el predio de Vasco da Gama, donde el entrenador terminará de definir la formación que saldrá al campo de juego del Maracaná.

La práctica en Río de Janeiro será determinante para conocer el once titular, ya que existen algunas dudas vinculadas al estado físico de varios futbolistas.

Sartori terminó el viernes con una molestia y está en duda para mañana. Prensa Independiente Rivadavia

El paraguayo José Florentín forma parte de la delegación que viajó a Brasil, aunque no podrá jugar ante Fluminense debido a que debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

A su vez, el cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución de Luciano Gómez, Gonzalo Ríos y Fabrizio Sartori, quienes arrastran distintas molestias físicas.

La situación de Ríos y Sartori genera especial atención, ya que ambos fueron reemplazados durante el encuentro del viernes ante Estudiantes de Río Cuarto. En el caso de Sartori, además, se trata de una pieza importante para Berti: fue una de las figuras de la victoria que Independiente Rivadavia consiguió en Brasil en abril pasado.

La última práctica antes del partido permitirá determinar quiénes están en condiciones de afrontar desde el inicio un encuentro que exigirá el máximo esfuerzo.





Dos mil hinchas de la Lepra viajaron a Brasil Juan Manuel Quiroga/MDZ

Todavía quedan entradas para el Maracaná

Los hinchas de Independiente Rivadavia que todavía no hayan adquirido su entrada también tienen una última oportunidad para acompañar al equipo.

La venta oficial continuará este lunes a través de la plataforma Global Fan, con tickets disponibles a $40.000 para los socios y $80.000 para los no socios.

Con la delegación ya instalada en Río de Janeiro, Independiente Rivadavia comienza a transitar las últimas horas antes de volver a pisar el Maracaná. Esta vez, el desafío será mucho más grande: los octavos de final de la Copa Libertadores están a la vuelta de la esquina.