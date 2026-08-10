Copa Libertadores 2026: el mapa de los octavos, los candidatos y las revelaciones del torneo

La Copa Libertadores 2026 vuelve a escena después de la pausa por el Mundial y pone en marcha los octavos de final , una instancia que reúne a siete clubes campeones y nueve equipos que buscan conquistar por primera vez el principal torneo de clubes de Sudamérica. La definición será el 28 de noviembre, en Montevideo.

Fluminense, Estudiantes de La Plata, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Liga de Quito y Corinthians son los campeones que siguen en carrera. Del otro lado aparecen Independiente Rivadavia , Universidad Católica, Deportes Tolima, Independiente del Valle, Platense, Coquimbo Unido, Cerro Porteño, Mirassol y Rosario Central, que intentarán dar un nuevo paso en busca de la primera Copa Libertadores de sus historias.

La competencia llega a esta instancia después de 126 partidos disputados desde las rondas preliminares, con 276 goles convertidos y un promedio de 2,19 por encuentro. Brasil vuelve a ser el país con mayor presencia, con cinco representantes, mientras Argentina aporta cuatro equipos, entre ellos dos de las principales revelaciones del certamen.

¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores ! pic.twitter.com/UF5sG88QwC

Independiente Rivadavia protagoniza una de las campañas más llamativas de esta edición . El conjunto mendocino terminó como líder del Grupo C con 16 puntos y quedó ocho unidades por encima de Fluminense, precisamente su rival en los octavos de final .

El equipo dirigido por Alfredo Berti encontró en Álex Arce a su principal referencia ofensiva. El delantero paraguayo lleva ocho goles y es el máximo anotador del torneo, con más de la mitad de los 15 tantos que convirtió Independiente Rivadavia en lo que va de la competencia.

Seis de esos ocho goles fueron ante Deportivo La Guaira. Arce marcó tres veces en la victoria 4-1 del 30 de abril en Mendoza y volvió a convertir un triplete en el triunfo 4-2 del 21 de mayo en Caracas.

Berti llevó a Independiente Rivadavia a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Alf Ponce Mercado / MDZ

Otro futbolista que tuvo un papel destacado fue Sebastián Villa, autor de tres goles durante la fase de grupos. Sin embargo, durante el receso por el Mundial el colombiano regresó a Boca Juniors, club en el que había jugado entre 2018 y 2023.

El desafío para Independiente Rivadavia será ahora mucho mayor. Enfrente estará Fluminense, uno de los siete campeones que permanecen en carrera y que buscará imponer su experiencia para avanzar a los cuartos de final.

Platense y Mirassol también rompieron los pronósticos

Platense es la otra gran sorpresa argentina de los octavos de final. El equipo terminó segundo en el Grupo E, detrás de Corinthians, y consiguió la clasificación gracias a una campaña en la que su principal fortaleza estuvo en el funcionamiento colectivo.

Entre sus nombres destacados aparece Franco Zapiola, autor de los dos goles con los que Platense derrotó 2-0 a Corinthians en São Paulo durante la última fecha de la fase de grupos. Guido Mainero e Ignacio Vásquez también fueron piezas importantes en el recorrido del conjunto argentino.

El Calamar, además, atravesó un cambio de entrenador durante el receso. Después de un comienzo irregular en el Clausura 2026, la institución decidió finalizar el ciclo de Walter Zunino y contratar a Martín Palermo, quien ya había dirigido al equipo durante 2023.

En Brasil, Mirassol también confirmó que su buen momento no fue circunstancial. Después de terminar cuarto en el Brasileirao 2025, el conjunto paulista consiguió avanzar a los octavos de final de la Libertadores tras finalizar con 12 puntos, la misma cantidad que Liga de Quito en el Grupo G.

El técnico Rafael Guanaes es uno de los responsables de la campaña del equipo conocido como ‘Leão Caipira’ (‘León Campesino’). Entre sus futbolistas destacados aparecen el creativo Shaylon, el mediocampista Alesson y el delantero paraguayo Antonio Galeano.

Álex Arce lidera la tabla de goleadores

El poder ofensivo de Independiente Rivadavia también se explica a través de la actuación de Álex Arce. El paraguayo suma ocho goles y encabeza la tabla de máximos anotadores de la Copa Libertadores 2026.

Su compatriota Carlos González Espínola, delantero de Independiente del Valle, aparece inmediatamente detrás con seis tantos. Más abajo se ubican Bruno Henrique, de Flamengo, y Matheus Pereira, de Cruzeiro, ambos con cuatro goles.

La presencia de Arce entre los máximos goleadores agrega otro atractivo al duelo entre Independiente Rivadavia y Fluminense. El equipo mendocino intentará sostener su producción ofensiva ante uno de los clubes de mayor experiencia internacional que quedan en el torneo.

Los campeones que buscan recuperar protagonismo

La fase de octavos también tendrá a siete equipos que ya saben lo que significa ganar la Copa Libertadores. Fluminense, Estudiantes, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Liga de Quito y Corinthians buscarán aprovechar su experiencia para avanzar hacia los cuartos de final.

Entre ellos aparece Flamengo, campeón de la edición 2022 y uno de los principales candidatos del fútbol brasileño. El equipo tendrá un cruce completamente brasileño ante Cruzeiro, en una de las series más atractivas de esta instancia.

Palmeiras, por su parte, se medirá con Cerro Porteño, mientras Corinthians enfrentará a Rosario Central. Fluminense tendrá como rival a Independiente Rivadavia y Liga de Quito chocará con Mirassol.

Estudiantes será local ante Universidad Católica, mientras Deportes Tolima e Independiente del Valle completarán otra de las series de octavos.

Los números de la Copa Libertadores 2026. Imagen generada por ChatGPT

Los cruces de octavos de final

Los partidos de ida se disputarán entre el martes 11 y el jueves 13 de agosto. Las revanchas se jugarán una semana después, entre el 18 y el 20 de agosto, según el calendario oficial de CONMEBOL.

Martes 11 de agosto

Fluminense vs. Independiente Rivadavia

Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle

Miércoles 12 de agosto

Platense vs. Coquimbo Unido

Palmeiras vs. Cerro Porteño

Cruzeiro vs. Flamengo

Jueves 13 de agosto

Mirassol vs. Liga de Quito

Rosario Central vs. Corinthians

Con siete campeones y nueve equipos que todavía buscan conquistar por primera vez el trofeo, la Copa Libertadores entra en su etapa más exigente. Independiente Rivadavia, Platense y Mirassol intentarán prolongar sus campañas históricas, mientras los clubes de mayor tradición buscarán hacer valer su experiencia para quedar cada vez más cerca de la final del 28 de noviembre en Montevideo.