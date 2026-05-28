Independiente Rivadavia dejó de ser sorpresa y eso empieza a incomodar a los grandes de América

Hay algo que empezó a pasar alrededor de Independiente Rivadavia y que quizás todavía muchos no terminan de dimensionar: dejó de ser discutible

Ya no se trata de una buena racha. No es un envión anímico. No es “el momento”. No es suerte.

Lo verdaderamente incómodo para el resto es aceptar que Independiente Rivadavia construyó un proyecto serio. Y encima le salió bien.

Porque durante años en Mendoza parecía existir una especie de techo invisible. Como si competir de verdad en el fútbol argentino fuera un privilegio reservado para otros. Como si cada intento importante estuviera condenado tarde o temprano al desorden, la ansiedad o el derrumbe.

Pero esta vez fue distinto.

La Lepra entendió antes que nadie que crecer no era solamente ascender o clasificar a una copa. Crecer era sostenerse. Era aprender. Era dejar de tropezar con las mismas piedras.

Y ahí aparece uno de los mayores méritos de este proceso: Independiente no solo aprendió de sus propios errores. También miró atentamente los errores ajenos. Observó cómo se incendiaban proyectos vecinos, cómo se rompían procesos por caprichos o urgencias y decidió tomar otro camino.

Eso, dirigencialmente, es brillante.

lepra campeon copa argentina sebastian villa Sebastián Villa fue el capitán del equipo de Independiente Rivadavia que hizo historia. Alf Ponce Mercado / MDZ

La estrella que cambió la mentalidad

Primero llegó la estrella.

La única de esta región en el círculo de privilegio. La que todos desean y hoy solamente Independiente puede lucir en el pecho.

Y aunque muchos crean que un título solamente decora vitrinas, en realidad cambia mentalidades. Le modifica la postura a un club. Lo obliga a empezar a pensarse distinto.

La Lepra entendió eso.

Porque después del campeonato no apareció el conformismo. Apareció la ambición. Y sobre todo apareció algo mucho más difícil: la coherencia.

Alfredo Berti y el milagro del fútbol

Después apareció Alfredo Berti. O mejor dicho: volvió a aparecer el entrenador correcto en el momento indicado.

Porque hay técnicos que ordenan.

Otros que motivan.

Y algunos, muy pocos, que convencen.

Berti convenció.

Convenció al plantel de que el colectivo estaba por encima del apellido. Convenció a suplentes de sentirse titulares. Convenció a titulares de no relajarse jamás. Convenció a todos de que el funcionamiento era más importante que el ego.

Y así logró algo extremadamente difícil en cualquier deporte: construir un plantel donde juegue quien juegue, el equipo sigue siendo reconocible.

Eso no pasa por casualidad.

Hoy Independiente puede perder nombres importantes y aun así sostener la estructura. Tal vez cambie una pieza, una característica o un recorrido táctico. Pero el andamiaje permanece firme. Y eso es una virtud gigantesca del cuerpo técnico.

Porque cuando un entrenador consigue que 20 futbolistas se tiren de cabeza por una idea, ya dejó de ser solamente un DT. Se transforma en líder.

jesus alfredo berti lepra campeon copa argentina (3) Berti logró convencer a toda una comunidad. Jugadores, hinchas y dirigentes. Alf Ponce Mercado / MDZ

Los números históricos del ciclo

Los románticos del fútbol suelen desconfiar de las estadísticas. Y está bien. El fútbol no se explica solamente con porcentajes. Pero hay números que ya no pueden discutirse.

El ciclo de Berti en Independiente es histórico.

116 partidos dirigidos

61 victorias

31 empates

24 derrotas

Más del 60% de efectividad global

Y el semestre actual directamente rompe cualquier parámetro lógico:

24 partidos jugados

16 triunfos

5 empates

Apenas 3 derrotas

47 goles convertidos

73,61% de efectividad

Pero incluso esos números gigantes quedan chicos cuando aparecen los hitos.

Porque esta Lepra se convirtió en: El mejor debutante de cualquier país en una fase de grupos de cuatro equipos en toda la historia de la Copa Libertadores junto a Estudiantes de La Plata, con cinco triunfos y un empate.

El mejor debutante del siglo XXI en una fase de grupos de Libertadores, con 16 puntos, superando al histórico Paysandu Sport Club de 2003.

El mejor debutante del interior argentino en una fase de grupos, dejando atrás el registro de Rosario Central de 1974.

Y ahí ya no hay relato posible que alcance para minimizarlo.

Lepra sartori Fluminense La victoria en Brasil, será imborrable. EFE

La Lepra ya no sorprende: ahora intimida

Y ahí aparece quizás el cambio más fuerte de todos.

Hace no mucho tiempo, Independiente Rivadavia era el equipo simpático. El debutante. El club que despertaba cierta ternura futbolera en el resto del país.

Eso se terminó.

Hoy la Lepra intimida.

Hoy los rivales estudian cómo jugarle.

Hoy los grandes miran de reojo.

Hoy Sudamérica ya sabe que en Mendoza hay un equipo serio.

La histórica clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores no fue una casualidad romántica. Fue la consecuencia natural de un proyecto que encontró coherencia.

Y en un fútbol argentino dominado muchas veces por la improvisación, encontrar coherencia es casi revolucionario.





Independiente Rivadavia Lepra Hinchada Hinchas (7).JPG Para ellos, el cielo, es el Parque. Santiago Tagua/MDZ

Para ellos, el cielo existe y queda en el Parque

Quizás lo más emocionante de todo sea eso: que el hincha de Independiente volvió a sentirse parte de algo importante.

Y el fútbol, en el fondo, se trata exactamente de eso.

De creer.

De volver a la cancha pensando que puede pasar algo hermoso. De mirar la tabla sin miedo. De discutir formaciones para un partido de Libertadores como si hubiera sido así toda la vida.

Independiente Rivadavia no solamente gana partidos.

Está construyendo memoria.

Está construyendo identidad.

Está construyendo una época.

Y cuando un club logra eso, ya no hay tabla ni estadística que alcance para explicarlo.