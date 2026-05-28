Momento histórico: el Maracaná explotó por culpa de Sebastián Villa

Independiente Rivadavia venció 3-1 a Bolivar por la última fecha de grupos de la Copa Libertadores. Si bien el equipo de Alfredo Berti ya estaba clasificado a los octavos de final y el primer puesto no corría peligro, el Fluminense dependía de lo que hiciera el Azul para avanzar de ronda. Por eso sobre el final, el Maracaná gritó el gol de Sebastián Villa que llegó sobre el final.

Fluminense, con Luis Zubeldia a la cabeza, le ganó 3-1 a La Guaira y para asegurarse su boleto a la próxima ronda tenía que esperar que Bolivar no le ganara a la Lepra. El conjunto brasilero hizo los deberes y tenía que esperar y mirar de reojo lo que pasaba en Santa Cruz de la Sierra. Independiente comenzó ganando sobre el final del primer tiempo, pero a los 10' del segundo empató el partido Cauteruccio. Un gol más hacía pasar a los bolivianos. El encuentro en el Maracaná terminó unos minutos antes y tanto hinchas, que se habían quedado en la tribuna, y jugadores del Fluminense estaban mirando por sus celulares los últimos momentos del otro partido del grupo.

A los 92 minutos, ya sobre el final, Sebastián Villa arranca de izquierda, se mete al medio y la coloca lejos del arquero Carlos Lampe para hacer ganar a su equipo y también para despejar todo tipo de dudas y que finalmente Fluminense pasara a los octavos de final. Grito de desahogo en el Maracaná gracias al gol del colombiano.

Así se vivió en las tribunas del Maracaná el gol de Villa

Sorteo y posibles rivales

Este jueves por la noche quedarán definidos todos los clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores. Resta definirse el grupo de Cerro Porteño, Palmeiras y Sporting Cristal, que estos tres equipos pueden ser rivales de la Lepra. Ya Junior no tiene chances de nada. Lo mismo para el grupo de Boca, que peleará la clasificación esta noche ante Universidad Católica. Cruzeiro recibirá a Barcelona de Ecuador. Los tres equipos primeramente mencionados aspiran a pasar a la próxima ronda.

El sorteo tanto de Libertadores como de Copa Sudamericana se llevará a cabo el viernes 29 de mayo a las 12 horas.

Los posibles rivales de Independiente Rivadavia en octavos pueden ser: Estudiantes de La Plata, Deportes Tolima (Colombia), Mirassol (Brasil), Rosario Central, Fluminense (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Palmeiras (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Boca, Cruzeiro (Brasil) o Universidad Catolica (Chile).