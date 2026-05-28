Tras llamar "ladrón" al árbitro, Coudet dio una llamativa explicación de la mano del penal de Rivero ante Belgrano
Luego de su desacatada reacción en la final ante el Pirata, el Chacho Coudet habló por primera vez sobre la mano de Rivero que derivó en el 2-2 parcial.
Luego de lo que fue la durísima derrota en la final contra Belgrano, el River del Chacho Coudet se repuso del golpe, aplastó 3-0 a Blooming en el Monumental y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana como el segundo mejor primero de toda la fase de grupos (Botafogo fue el único que lo superó con 16 unidades).
Tras concluir el partido, todos los focos estaban puestos en la conferencia de prensa que daría el Chacho, ya que no habló post derrota en Córdoba debido a que se fue expulsado por llamarlo “ladrón” al árbitro Falcón Pérez. Allí, el entrenador del Millonario comenzó haciendo un breve análisis de la final.
"Después de partido, tristeza. Hubiese sido espectacular poder coronar, hicimos un gran esfuerzo, no es excusa, pero llegamos con dificultades. Estuvimos muy cerca, hicimos lo que estaba a nuestro alcance y nos tocó perder. El compromiso de hoy era cerrar ganando y terminar primeros en la clasificación", lanzó.
Coudet dio una llamativa explicación de la mano del penal de Rivero ante Belgrano
Por otro lado, Eduardo Coudet volvió a referirse al polémico penal que le cobraron a Belgrano por mano de Lautaro Rivero, motivo por el cual el DT explotó contra el juez del partido y terminó viendo la roja directa: “Sigo sosteniendo que para mí no es penal. La mano no estaba en un sitio que no fuese natural y si la querer marcar, se te baja el hombro”, comenzó.
“No podemos hacer nada. Lo quiero decir. Los análisis y conjeturas siempre tiene que haber un culpable y soy la cabeza visible y responsable. Hago siempre autocrítica. Llegamos con grandes esfuerzos, con juveniles en una final. Chicos jóvenes para iniciar. Nos tocó así. Entiendo los análisis, estoy en el lugar donde estoy, las críticas van a estar y tengo que tomarlas, mejorar, pero lo que digo es lo que creo que sucedió. Estuvimos muy cerquita, fue un gran esfuerzo, impensado hace algunos meses atrás", añadió el DT de River.
Video: la mano de Rivero que le otorgó el penal a Belgrano en la final
Coudet le envió un mensaje al hincha de River
Por último, Coudet agradeció al público de River que fue apoyar al plantel en la goleada frente al conjunto boliviano: "Agradecerle a la gente. Alentaron desde el minuto uno, no podemos reclamarles nada y agradecer. Hicimos todo lo que estaba al alcance. Llegamos a una final y no se nos dolió. Dolido, con tristeza, pero agradecido", concluyó.