Tras llamar "ladrón" al árbitro, Coudet dio una llamativa explicación de la mano del penal de Rivero ante Belgrano

Luego de su desacatada reacción en la final ante el Pirata, el Chacho Coudet habló por primera vez sobre la mano de Rivero que derivó en el 2-2 parcial.

Eduardo Coudet habló sobre el polémico penal en la final ante Belgrano que desató su furia.

Luego de lo que fue la durísima derrota en la final contra Belgrano, el River del Chacho Coudet se repuso del golpe, aplastó 3-0 a Blooming en el Monumental y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana como el segundo mejor primero de toda la fase de grupos (Botafogo fue el único que lo superó con 16 unidades).

Tras concluir el partido, todos los focos estaban puestos en la conferencia de prensa que daría el Chacho, ya que no habló post derrota en Córdoba debido a que se fue expulsado por llamarlo “ladrón” al árbitro Falcón Pérez. Allí, el entrenador del Millonario comenzó haciendo un breve análisis de la final.

"Después de partido, tristeza. Hubiese sido espectacular poder coronar, hicimos un gran esfuerzo, no es excusa, pero llegamos con dificultades. Estuvimos muy cerca, hicimos lo que estaba a nuestro alcance y nos tocó perder. El compromiso de hoy era cerrar ganando y terminar primeros en la clasificación", lanzó.

Coudet dio una llamativa explicación de la mano del penal de Rivero ante Belgrano La llamativa explicación del Chacho Coudet sobre la mano del penal de Rivero ante Belgrano X @DSPORTS

Por otro lado, Eduardo Coudet volvió a referirse al polémico penal que le cobraron a Belgrano por mano de Lautaro Rivero, motivo por el cual el DT explotó contra el juez del partido y terminó viendo la roja directa: “Sigo sosteniendo que para mí no es penal. La mano no estaba en un sitio que no fuese natural y si la querer marcar, se te baja el hombro”, comenzó.