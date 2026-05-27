Los silbidos del Monumental a varios jugadores de River y ¿cómo lo recibieron a Chacho Coudet?

Los hinchas de River expresaron su bronca antes del partido contra Blooming por Copa Sudamericana y apuntaron contra siete futbolistas.

Fabricio Bustos fue uno de los jugadores de River reprobados por la gente ante Blooming.

River Plate vivió una noche cargada de tensión en el Monumental (lució al 70% de su capacidad) durante el partido frente a Blooming por la Copa Sudamericana. Pocos días después de la dolorosa derrota ante Belgrano en la final del Apertura, los hinchas hicieron sentir toda su bronca contra varios futbolistas del plantel.

La primera gran reacción llegó antes del inicio del encuentro, cuando la voz del estadio anunció la formación del equipo dirigido por Eduardo Coudet. Allí comenzaron los silbidos para distintos jugadores apuntados por los hinchas tras la caída en Córdoba.

Así recibió el Monumental a Chacho Coudet tras la final perdida Coudet quedó atrapado en una zona incómoda: ni completamente reprobado ni respaldado por el Monumental. Hubo algunos silbidos aislados y también aplausos tibios, lejos de un apoyo contundente. El Chacho quedó bajo la lupa de los hinchas por distintos motivos: los cambios durante la final, la reacción de Belgrano en el tramo decisivo y una definición que a River se le escapó por mucho más que el penal cometido por Lautaro Rivero.

Embed APLAUSOS PARA EL CHACHO: así reaccionó el Más Monumental con Coudet tras la derrota en la final vs. Belgrano.#SCNight - #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Nrt425C2kt — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026 Los más reprobados por el público fueron Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Giuliano Galoppo, Germán Pezzella, Kevin Castaño, Maximiliano Salas e Ian Subiabre, quienes fueron silbados apenas sonaron sus nombres por los altoparlantes del estadio.

El Monumental habló tras la final perdida y varios jugadores quedaron apuntados por los hinchas de River El aplausómetro de River vs Blooming El aplausómetro de River vs Blooming. La Página Millonaria