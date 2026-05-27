Impactante accidente en el Desafío Ruta 40: chocaron de frente João Ferreira y Lucas Moraes en El Nihuil

Momentos de máxima tensión se vivieron este jueves en el Desafío Ruta 40 luego de un grave accidente protagonizado por dos de las grandes figuras del rally raid mundial.

El portugués João Ferreira, y el brasileño Lucas Moraes se vieron involucrados en una fuerte colisión frontal en plena etapa especial disputada en las dunas de El Nihuil, uno de los sectores más complejos y peligrosos de la competencia.

Según las primeras informaciones, ambos pilotos impactaron violentamente mientras transitaban un sector de baja visibilidad entre médanos, en una escena que generó enorme preocupación entre los equipos y la organización.

El accidente ocurrió en uno de los tramos más exigentes del recorrido sanrafaelino, donde la navegación y la visibilidad suelen ser determinantes. Las imágenes del incidente rápidamente comenzaron a circular y mostraron la magnitud del impacto sufrido por ambos vehículos.

Ferreira llegaba como líder absoluto de la carrera y uno de los máximos candidatos al triunfo, mientras que Moraes, campeón y referente sudamericano del rally raid, también venía siendo protagonista de la competencia.

El Desafío Ruta 40, válido por el Mundial W2RC, atraviesa terrenos extremadamente complejos y combina velocidad, navegación y resistencia en escenarios donde cualquier error puede tener consecuencias importantes.

Y esta vez, en las dunas de El Nihuil, el rally volvió a mostrar su cara más difícil y peligrosa.