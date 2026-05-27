Buscaban un pediatra para su bebé y murieron en un brutal accidente: qué pasó en la tragedia de San Vicente

La tragedia de la familia que murió el sábado por la noche en un accidente en San Vicente vuelve a tener un nuevo capítulo ya que se conoció que habían salido de Guernica de urgencia para conseguir atención médica para su bebé .

El niño tenía dos meses y un cuadro de fiebre que no podían tratar en el hospital Cecilia Grierson de Presidente Perón ya que no había una pediatra de guardia.

En ese momento, cambiaron el destino hacia Cañuelas en busca de asistencia médica, pero la desgracia alcanzó a la familia sobre la Ruta Provincial 6, cuando una Volkswagen Amarok embistió desde atrás al Peugeot 207. Debido a la fuerza violenta del impacto, el vehículo quedó destruido y ninguno de los miembros de la familia sobrevivió.

La conductora del Peugeot era Serafina Benítez Cabañas, tenía 31 años y era vecina de Guernica, y junto a ella viajaban Juan Aníbal López Rodríguez, de 29, Ninfa Ester Cabañas, de 49, Maicol Benítez, un bebé de dos meses, y Brailin Beatriz Sanabria Benítez, una nena de 7.

“Toda la vida nuestros hijos fueron a la escuela juntos, compartimos fiestas y festivales barriales", expresó con pesar Nidia Báez, una vecina que se acercó a las cámaras de TN, "hoy estamos de luto”.

Además, agregó: “Exigimos justicia, sobre todo en el área de salud de la provincia de Buenos Aires, que tiene mucho que ver con la muerte de esas cinco personas. Una vergüenza. Hace años reclamamos que ese hospital tenga pediatras y médicos. Los contribuyentes seguimos pagando altos impuestos y no tenemos respuestas”.

Cómo fue el accidente y qué se sabe de la investigación

El violento siniestro vial se registró en el kilómetro 53 de la mencionada ruta, en la mano ascendente que conduce hacia la localidad de Cañuelas. En ese sector, y por causas que la Justicia intenta establecer, una camioneta Volkswagen Amarok de color gris, conducida por un joven estudiante universitario de 28 años, identificado como Leandro Panetta y domiciliado en Quilmes, chocó por alcance a un automóvil Peugeot 207 blanco que circulaba en su mismo sentido.

El joven se negó a declarar y el test de alcoholemia dio negativo. Una testigo clave aseguró que la camioneta la sobrepasó segundos antes del choque a una velocidad “extremadamente alta”, cerca de 180 kilómetros por hora.

Al lugar de la tragedia arribaron de urgencia ambulancias de alta complejidad, personal del Comando de Patrullas y efectivos de la Comisaría San Vicente 1ra., quienes constataron el fallecimiento masivo de los ocupantes del vehículo menor.

Por su parte, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1 Descentralizada de San Vicente, Dra. Castro, dispuso la inmediata aprehensión del conductor de la camioneta Amarok, quien fue trasladado a un hospital local bajo custodia policial para ser asistido y quedar a disposición de las pericias de rigor.

El hecho fue caratulado de forma preventiva como “homicidio culposo”, según precisó el parte oficial firmado por el Comisario Mayor Héctor Quaini, Jefe de la Zona Vial I de La Plata del Departamento de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires.