Accidente fatal en la Ruta 7: desbarrancó un camión y murió el chofer

El accidente se registró en la zona conocida como Curva del Tiempo, entre Uspallata y Las Cuevas.

Un grave accidente dejó como saldo un fallecido este martes en la zona cordillerana de Mendoza, donde un camión desbarrancó en el sector conocido como Curva del Tiempo, sobre la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1203, cerca de Punta de Vacas. Según las primeras informaciones, el conductor del vehículo de carga murió en el lugar.

El hecho movilizó de inmediato a un amplio dispositivo de emergencia que trabaja en la zona del siniestro. Hasta el sitio se trasladaron efectivos de Gendarmería Nacional, integrantes de Bomberos de la Policía pertenecientes a la delegación Uspallata, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y agentes de la Policía.

El chofer fallecido fue identificado como Carlos Gabriel Mazzocca y trabajaba en Transporte Maldonado.

Accidente fatal en la Ruta 7 De acuerdo con lo informado por Bomberos de la Policía de Mendoza, el chofer del camión murió en el lugar, aunque las tareas en el terreno continúan mientras los equipos especializados evalúan las condiciones del accidente y las maniobras necesarias para acceder al camión caído.