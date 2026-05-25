Se conocieron fuertes detalles del accidente donde murió un nene de 9 años en Panamericana

Los vecinos de Pilar están conmocionados tras el fatal accidente ocurrido este domingo por la noche en el kilómetro 44 de la Autopista Panamericana (ramal Pilar, mano a provincia), donde un niño de 9 años, identificado como Benjamín Díaz, perdió la vida al ser embestido por un vehículo.

El siniestro ocurrió cerca de las 20:30 horas. De acuerdo con las primeras reconstrucciones de los peritos, el menor descendía en bicicleta por una lomada ubicada en la colectora. Aparentemente, al no lograr frenar, ingresó de manera abrupta a la traza principal de la autopista.

En ese instante, fue impactado por un Volkswagen Vento que circulaba por el carril rápido. Debido a la violencia del choque, el pequeño falleció en el acto.

El Accidente En El Que Un Nene De 9 Años Murió Atropellado En La Panamericana

Un joven de 29 años, domiciliado en Derqui, fue imputado por homicidio culposo y permanece a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno de Pilar.

Tras el hecho, se montó un importante operativo de seguridad con la participación de la Comisaría 7° de Pilar, Policía Vial, Gendarmería, Defensa Civil y personal de Autopistas del Sol. Se implementó un desvío de tránsito a la altura del Puente Kansas hasta que las tareas de peritaje finalizaron, cerca de las 22:40.

La Justicia se encuentra recolectando testimonios de personas que presenciaron la secuencia para esclarecer las circunstancias exactas que llevaron al niño a ingresar a la autopista.

Impacto en la comunidad

La noticia ha generado un profundo dolor en la zona. Una vecina, que permaneció en el lugar tras el accidente, comentó a medios locales su sorpresa ante la ausencia de familiares del menor durante las horas posteriores al hecho.

Las autoridades continúan trabajando para determinar cómo fueron los minutos previos al accidente y asegurar la contención necesaria ante esta dolorosa pérdida.

¿Hay algún otro aspecto de este suceso o alguna otra noticia local sobre la que necesites información?