Se conocieron fuertes detalles del accidente donde murió un nene de 9 años en Panamericana
El fatal accidente ocurrió en el kilómetro 44 de la Autopista Panamericana (ramal Pilar, mano a provincia), donde un niño de 9 años, identificado como Benjamín Díaz, perdió la vida al ser embestido por un vehículo.
Los vecinos de Pilar están conmocionados tras el fatal accidente ocurrido este domingo por la noche en el kilómetro 44 de la Autopista Panamericana (ramal Pilar, mano a provincia), donde un niño de 9 años, identificado como Benjamín Díaz, perdió la vida al ser embestido por un vehículo.
Los fuertes detalles del accidente
El siniestro ocurrió cerca de las 20:30 horas. De acuerdo con las primeras reconstrucciones de los peritos, el menor descendía en bicicleta por una lomada ubicada en la colectora. Aparentemente, al no lograr frenar, ingresó de manera abrupta a la traza principal de la autopista.
En ese instante, fue impactado por un Volkswagen Vento que circulaba por el carril rápido. Debido a la violencia del choque, el pequeño falleció en el acto.
El video de cómo quedó la Panamericana tras la muerte del nene
Intervención judicial y policial
Un joven de 29 años, domiciliado en Derqui, fue imputado por homicidio culposo y permanece a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno de Pilar.
Tras el hecho, se montó un importante operativo de seguridad con la participación de la Comisaría 7° de Pilar, Policía Vial, Gendarmería, Defensa Civil y personal de Autopistas del Sol. Se implementó un desvío de tránsito a la altura del Puente Kansas hasta que las tareas de peritaje finalizaron, cerca de las 22:40.
La Justicia se encuentra recolectando testimonios de personas que presenciaron la secuencia para esclarecer las circunstancias exactas que llevaron al niño a ingresar a la autopista.
Impacto en la comunidad
La noticia ha generado un profundo dolor en la zona. Una vecina, que permaneció en el lugar tras el accidente, comentó a medios locales su sorpresa ante la ausencia de familiares del menor durante las horas posteriores al hecho.
Las autoridades continúan trabajando para determinar cómo fueron los minutos previos al accidente y asegurar la contención necesaria ante esta dolorosa pérdida.
¿Hay algún otro aspecto de este suceso o alguna otra noticia local sobre la que necesites información?