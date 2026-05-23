Un hombre murió tras volcar con su auto en un canal en Godoy Cruz

La víctima, que falleció en el lugar, perdió el dominio de su auto y cayó al canal, según confirmaron las imágenes captadas por las cámaras del 911.

El accidente se produjo durante la madrugada de este sábado.

Un trágico accidente se dio durante la madrugada de este sábado en Godoy Cruz, cerca de las 4:30 hs, cuando un hombre murió tras volcar con su auto. La víctima conducía por calle San Francisco de Asis cuando perdió el control del vehículo y se precipitó a un canal aluvional.

Según informaron las autoridades policiales, constatado por las cámaras de la zona, el hombre circulaba en su Audi A3 blanco por la calle San Francisco de Asis con destino al sur, cuando al llegar a la rotonda presente en la intersección con el puente San Vicente, perdió el control del rodado y cayó al canal.

Accidente fatal godoy cruz La víctima perdió el control de su auto y cayó al canal Ministerio de Seguridad y Justicia