Accidente en Godoy Cruz: se cayó de su motocicleta y terminó en el hospital Central con una fracura expuesta

El siniestro ocurrió alrededor de las 13:10 en las inmediaciones de la comisaría 40, en Godoy Cruz. En el hecho no hubo intervención de terceros.

Un motociclista de 26 años resultó herido este domingo luego de perder el dominio de su vehículo en la intersección de calles Arturo Illia y Lorenzo Soler, en Godoy Cruz. Debido a la gravedad de las lesiones, el sujeto debió ser trasladado hacia el hospital Central.

De acuerdo al reporte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 13:10 cuando un llamado al 911 alertó sobre el siniestro ocurrido en inmediaciones de la comisaría 40.

Ante esta situación, los uniformados se trasladaron hasta el lugar donde el motociclista había protagonizado el accidente sin intervención de terceros.

Cómo fue el accidente El conductor, que circulaba en una motocicleta Zanella ZR 150 cc, impactó contra el cordón y posteriormente contra un poste de alumbrado público luego de haber perdido el dominio del rodado. Las causas del accidente, de momento, son son materia de investigación.