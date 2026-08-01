Tomás Rossi, el patrón de la defensa y autor de un golazo para el recuerdo

Tomás Rossi fue figura en Caballito: marcó un golazo, sostuvo la defensa y lideró el triunfazo de Godoy Cruz ante Ferro.

Tomás Rossi fue una de las grandes figuras del triunfazo de Godoy Cruz en Caballito. El marcador central tuvo la difícil misión de controlar al Toro Parisi, un delantero fuerte, físico y de permanente lucha, y cumplió con creces. Siempre bien ubicado, ganó la mayoría de los duelos, despejó cuando la jugada lo pedía y, cuando tuvo espacio, salió jugando con tranquilidad, demostrando la confianza que atraviesa.

Como si su impecable labor defensiva no alcanzara, coronó un primer tiempo brillante con un verdadero golazo. A los 40 minutos, capturó un rebote fuera del área y sacó un derechazo que se clavó en un ángulo, dejando sin respuestas al arquero de Ferro y devolviéndole la ventaja al Expreso antes del descanso.

Rossi la gran figura de la tarde en Godoy Cruz. Pre En el complemento, cuando el Verdolaga adelantó sus líneas y llenó el área de centros, Rossi volvió a ser determinante. Se impuso por arriba, ordenó a la última línea y fue uno de los principales responsables de sostener la ventaja en el momento de mayor presión del líder.

Su actuación ratifica el gran momento que atraviesa la defensa tombina. La sociedad que conformó junto a Viera, sumada al sólido trabajo de Brunet, empieza a consolidarse como uno de los pilares del equipo de Pablo De Muner.