La señal de Lionel Messi que ilusiona a Inter Miami con su regreso este sábado por la MLS

Tras el Mundial, Messi ya se entrenó con el plantel de Inter Miami y una publicación en sus redes alimentó la ilusión de verlo nuevamente en acción.

A menos de dos semanas de la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi podría volver a jugar un partido oficial. El capitán argentino ya regresó a los entrenamientos de Inter Miami y una publicación en sus redes sociales despertó la ilusión de los hinchas de cara al duelo de este sábado ante Columbus Crew por la MLS.

Tras la derrota en Nueva Jersey, el rosarino aprovechó unos días de descanso en Rosario junto a su familia. Sin embargo, sus vacaciones fueron más cortas de lo previsto. El martes por la noche emprendió el regreso a Estados Unidos y al día siguiente ya se entrenó bajo las órdenes de Guillermo Hoyos, compartiendo práctica con el brasileño Casemiro, una de las incorporaciones más importantes del club.

¿Juega o espera unos días más? La expectativa por el regreso de Messi crece en Miami Messi hizo una publicación que aumentó la expectativa sobre su regreso a las canchas tras el Mundial. @InterMiamiCF La expectativa aumentó cuando Messi compartió en una historia de Instagram el anuncio oficial del encuentro entre Inter Miami y Columbus Crew con una imagen suya en el flyer. Aunque no hubo confirmación oficial sobre su presencia, el gesto fue interpretado como una señal positiva por los fanáticos, que esperan verlo nuevamente con la camiseta de las Garzas.

Según la reglamentación de FIFA, el argentino tenía derecho a disfrutar de 21 días de descanso después del Mundial. Sin embargo, decidió reincorporarse mucho antes y ya trabaja junto a sus compañeros. También regresó Rodrigo De Paul, otro de los jugadores que participaron de la final disputada ante España.

Qué dijo el DT Guillermo Hoyos sobre la presencia de Messi Guillermo Hoyos anticipó que la decisión se terminará de tomar este sábado. Prensa Inter Miami Por ahora, Guillermo Hoyos mantiene el misterio. "Estamos hablando con Messi, pero llegó hace poco. No hemos tenido tiempo de hablar de eso, pero estamos muy contentos de que hayan regresado y nos alegra verlos", explicó el entrenador. La decisión se conocerá horas antes del partido, que comenzará a las 20.30 de Argentina y será transmitido por Apple TV.