Godoy Cruz negocia por Nicolás Orsini y busca cerrar a su último refuerzo

El delantero quedó libre de Boca tras su paso por Platense, fue ofrecido al Tomba y ya existen conversaciones entre las partes.

Godoy Cruz volvió a posar los ojos sobre Nicolás Orsini. En las últimas horas, el delantero de 31 años fue ofrecido al Expreso y ya existen negociaciones para intentar concretar su llegada como el último refuerzo del equipo de Pablo De Muner.

Orsini quedó con el pase en su poder luego de finalizar su vínculo con Boca y disputar la última temporada en Platense. Esa condición facilita las gestiones, ya que el atacante podría arribar como jugador libre.

Godoy Cruz negocia con Nicolás Orsini para que sea su refuerzo En la dirigencia del Expreso valoran su experiencia y consideran que reúne las características que buscan para reforzar el ataque en este mercado de pases. No es la primera vez que su nombre aparece en carpeta: en 2023, tras su primera salida de Boca a préstamo, Godoy Cruz ya había intentado incorporarlo, aunque en aquella oportunidad las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Nicolás Orsini podría llegar a Godoy Cruz. Sin embargo, el Tomba no está solo en la carrera por el atacante. Liga de Quito, equipo ecuatoriano dirigido por el argentino Gustavo Álvarez, también sigue de cerca la situación del cordobés y aparece como otra alternativa concreta para continuar su carrera.

Formado futbolísticamente en Tiro Federal de Morteros, Orsini cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino, con pasos por Sarmiento, Atlético Rafaela, Lanús, Boca y Platense.