El accidente de un conductor alcoholizado destapó irregularidades en el retiro de un auto secuestrado

Un accidente protagonizado este miércoles por un conductor que manejaba con 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre derivó en una investigación por presuntas irregularidades en el retiro de un vehículo que permanecía secuestrado en una playa de secuestros de la Municipalidad de Ciudad .

El caso salió a la luz cuando un hombre se presentó en la playa de secuestros asegurando ser hijo de la titular registral del Chevrolet Corsa involucrado en el siniestro y sostuvo que el automóvil nunca debió haber sido entregado porque su madre jamás había autorizado a un tercero a retirarlo.

La información señala que el vehículo se encontraba secuestrado por una infracción vinculada a alcoholemia y ya había ingresado al procedimiento previsto para su eventual subasta, contemplado en la Ley Provincial 8018 .

Sin embargo, hace aproximadamente un año y medio que un hombre de apellido Núñez se presentó con un poder otorgado, en apariencia, por la titular del automóvil para solicitar la restitución del rodado antes del remate.

Esa documentación fue incorporada al expediente judicial y posteriormente desde un Juzgado de Paz ordenaronm la entrega del vehículo, luego de verificar que se encontraban cumplidos los requisitos legales y abonados los importes correspondientes.

Sospechan que el poder podría ser apócrifo

La situación cambió después del accidente ocurrido este miércoles sobre el Acceso Sur. Mientras avanzaban las actuaciones, el hijo de la propietaria aseguró que su madre nunca había otorgado ese poder y que desconocía cómo el vehículo había salido de la playa de secuestros.

Frente a ese planteo, el municipio resolvió impulsar una compulsa penal para que la Justicia determine si existió algún tipo de maniobra fraudulenta en la documentación utilizada para retirar el automóvil.

El Corsa que protagonizó el accidente y cuyo retiro de una playa está siendo investigado. Mariano Godoy - MDZ

Las fuentes consultadas señalaron que, si se confirma alguna irregularidad, esta estaría vinculada al instrumento notarial presentado durante el trámite y no al procedimiento administrativo de entrega del vehículo, que se realizó por orden judicial.

Investigan qué es lo que falló

Desde la comuna sostienen que el municipio no tiene facultades para autorizar la entrega de vehículos por decisión propia y que únicamente ejecuta la orden emitida por el juez interviniente una vez incorporada la documentación al expediente.

Ahora será la fiscalía interviniente la que deberá determinar si el poder utilizado para retirar el Chevrolet Corsa blanco era auténtico o si fue confeccionado con información falsa, además de establecer las eventuales responsabilidades penales de quienes participaron en el trámite.