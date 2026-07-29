Accidente fatal en Las Heras: murió un motociclista al chocar de frente con una camioneta

Un motociclista de 35 años murió la tarde de este miércoles tras protagonizar un fuerte accidente con una camioneta en Las Heras . El conductor del otro vehículo, contra el que chocó de frente, resultó herido y tuvo que ser hospitalizado.

El trágico siniestro ocurrió pasadas las 16 en la intersección de calle Paso Hondo y Ruta 40 , en el distrito de El Borbollón, donde trabajó personal policial y de emergencias.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima, identificada como Luis Adrián Ramírez, conducía una Corven Hunter 150cc y circulaba por calle Paso Hondo hacia el este.

Las fuentes policiales indicaron que la motocicleta invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Rastrojero , que transitaba en sentido oeste.

A raíz de la violencia del impacto, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el fallecimiento del motociclista en el lugar.

El conductor de la camioneta fue hospitalizado

Por su parte, el conductor de la camioneta sufrió politraumatismos moderados y, luego de recibir las primeras asistencias, tuvo que ser trasladado al Hospital Lagomaggiore. En tanto, el acompañante del utilitario resultó ileso.

En la escena trabajó personal de la Policía Vial, efectivos de la jurisdicción, Tránsito Municipal de Las Heras, la Policía Científica y profesionales del SEC, quienes realizaron las pericias para determinar la mecánica del siniestro.