Accidente en San Martín: dos menores resultaron heridos tras chocar de frente con una camioneta

El accidente dejó a dos adolescentes heridos luego de que la motocicleta en la que circulaban colisionara contra un Volkswagen Voyage en el carril Montecaseros.

Los dos menores fueron trasladados de emergencias a causa de las lesiones que sufrieron en el acciente. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Dos adolescentes de 13 y 15 años resultaron heridos al mediodía luego de protagonizar un violento accidente de tránsito sobre el carril Montecaseros, en el departamento de San Martín. Ambos circulaban en una motocicleta que, por causas que aún son materia de investigación, terminó colisionando de frente contra un automóvil.

De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió alrededor de las 12, cuando un Volkswagen Voyage conducido por una mujer de 45 años en dirección sur fue impactado por una motocicleta Motomel 110 cc que circulaba en sentido contrario e invadió el carril de circulación del vehículo.

Dos menores heridos Como consecuencia del fuerte choque, los dos menores que viajaban en la moto sufrieron diversas lesiones y fueron asistidos en el lugar por personal médico.

El adolescente de 13 años fue diagnosticado con politraumatismos y trasladado al Hospital Perrupato, mientras que el conductor de la motocicleta, de 15 años, presentó politraumatismos graves y debió ser derivado al Hospital Central para recibir una atención de mayor complejidad.

En tanto, la conductora del Volkswagen Voyage y su acompañante resultaron ilesas.