Quién es el exfutbolista y abogado defensor de los animales que protagonizó un accidente fatal en Maipú

El exfutbolista y abogado defensor de los derechos de los animales , Jerónimo Allende Bermejo , de 38 años, fue aprehendido la madrugada de este viernes tras atropellar y matar a Ernesto Flores , un hombre de 74 años, mientras cruzaba la calle en Maipú . El letrado, que manejaba alcoholizado , se dio a la fuga y luego se entregó a las autoridades.

De acuerdo con la información policial, el conductor continuó su camino luego de arrollar a la víctima del accidente fatal, pero terminó presentándose en la escena poco menos de dos horas después y explicó que se retiró del lugar tras el impacto porque había quedado en estado de shock.

Al parecer, tras eso se dirigió hasta el domicilio de su padre, propietario del Toyota Corolla con el que colisionó a Flores. Más allá de que dejó el vehículo en esa propiedad, luego su hermano lo trasladadó al teatro del siniestro, por lo que fue secuestrado para someterlo a los peritajes correspondientes en el marco de la investigación que lidera el fiscal Correccional Tomás Guevara , quien se encuentra interviniendo en las causa de la Unidad Fiscal de Tránsito durante la feria judicial.

Por su parte, personal de Tránsito Municipal le practicó el alcotest a Allende Bermejo y eso permitió conocer que el abogado tenía 0,64 gramos de alcohol por cada litro de sangre , lo que complicó fuertemente su situación en el expediente penal.

Tras eso, fue trasladado hasta la Comisaría Décima , donde quedó alojado a la espera de que avancen los peritajes y el fiscal del caso defina su situación procesal, explicaron las fuentes judiciales consultadas.

El perfil del conductor

Jerónimo Allende Bermejo tuvo un pasado como futbolista, carrera que cultivó realizando las inferiores en el Club Defensa y Justicia, en Florencio Varela. Luego, regresó a Mendoza para jugar en Huracán Las Heras, la Asociación Atlética Luján de Cuyo y Guaymallén.

Sin embargo, las lesiones pusieron fin a su experiencia en el deporte y estudió Derecho, recibiéndose de abogado a los 32 años, título con el que impulsó sus acciones en defensa de los animales.

Gerónimo Allende Bermejo es el fundador de la Asocación Pempa. Facebook.

En ese sentido, Allende Bermejo creo la Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (Pempa), una ONG protectora dedicada al rescate, recuperación y rehabilitación de caballos y burros víctimas de maltrato, abandono y faena clandestina

El accidente fatal en Maipú

El accidente se registró alrededor de las 0.30 a partir de una serie de llamados que ingresaron a la línea de emergencias 911, los cuales daban cuenta sobre un transeúnte atropellado en el cruce de Ruta 60 y calle Ozamis Sur.

Cuando policías se trasladaron hasta allí y dieron con Flores, domiciliado en el barrio San Francisco de Coquimbito, tendido en el asfalto con graves heridas. Al mismo tiempo, los uniformados tomaron conocimiento que el conductor del automóvil se había dado a la fuga por la Ruta 60 hacia el oeste.

Minutos más tarde, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se hizo presente en el lugar y constataron el deceso del peatón arollado, por lo que se dio intervención a las autoridades pertinentes.

Alrededor de las 2, Allende Bermejo se presentó espontáneamente en la escena y asumió haber sido el responsable del siniestro fatal, por lo que quedó aprehendido a disposición de la Justicia.