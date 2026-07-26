Millonaria fianza y libertad para el abogado que atropelló y mató a un jubilado en Maipú

Jerónimo Allende Bermejo, el abogad o y exfutbolista de 38 años acusado de atropellar y provocar la muerte de Ernesto Flores (74) mientras conducía alcoholizado en Maipú , recuperó este sábado la libertad. Horas antes, había sido imputado como autor del siniestro fatal, ocurrido durante la madrugada del viernes.

El fiscal Correccional Tomás Guevara , quien se encontraba subrogando a la fiscal de Tránsito Liliana Giselle Lana , había acusado a Allende Bermejo por el delito d e homicidio culposo agravado por darse a la fuga y conducir bajo los efectos del alcohol , figura que prevé penas de entr e 3 y 6 años de prisión , además de una inhabilitación de 5 a 10 años para conducir.

En diálogo con MDZ , Federico Ábalos , abogado defensor de Allende Bermejo, explicó que, tras el hecho, solicitó el recupero de libertad de su representado. El planteo fue aceptado por el fiscal Guevara, quien dispuso una serie de condiciones que el imputado deberá cumplir mientras continúe vinculado al proceso penal.

Jerónimo Allende Bermejo recuperó la libertad tras permanecer alojado en una dependencia policial desde el viernes, día en que ocurrió el trágico siniestro vial.

Entre las medidas impuestas por la Fiscalía , conforme a lo establecido en el artículo 280 del Código Procesal Penal de Mendoza , Allende Bermejo deberá: rendir una caución de 7 millones de pesos ; fijar y mantener un domicilio; permanecer a disposición de la Justicia y concurrir a todas las citaciones que le sean formuladas.

Asimismo, el abogado que protagonizó el fatídico accidente tendrá que evitar realizar cualquier acto que pueda obstaculizar la investigación o el accionar judicial y podría imponérsele la obligación de no ausentarse de la ciudad donde reside, no concurrir a determinados lugares, presentarse periódicamente ante la autoridad competente o someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución designada.

Federico Ábalos, abogado defensor de Jerónimo Allende Bermejo. Rodrigo D'Angelo / MDZ

La decisión de concederle la libertad también estuvo respaldada por el hecho de que el imputado no registra antecedentes penales, por lo que continuará el proceso judicial en libertad.

De acuerdo con la investigación, el abogado está acusado de haber conducido alcoholizado, atropellado a Ernesto Flores, de 74 años, y abandonar la escena sin asistir a la víctima. Horas más tarde se presentó voluntariamente ante las autoridades, donde sostuvo que se había retirado porque se encontraba en estado de shock.

El accidente fatal en Maipú

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 0.30 del viernes, momento en que una serie de llamados que ingresaron a la línea de emergencias 911, los cuales alertaban sobre un transeúnte atropellado por un automóvil en la intersección de Ruta 60 y calle Ozamis Sur.

Al arribar al lugar, el personal policial encontró a Ernesto Flores, de 74 años y oriundo del barrio San Francisco de Coquimbito, gravemente herido y tendido sobre la calzada. Minutos después llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal médico constató el fallecimiento de la víctima.

Mientras se desarrollaban las primeras actuaciones, los investigadores establecieron que el conductor responsable del hecho había escapado por Ruta 60 en dirección al oeste.

El abogado Jerónimo Allende Bermejo fue imputado durante la tarde de este viernes por el accidente fatal en Maipú. Facebook.

Sin embargo, cerca de las 2 de la madrugada, Jerónimo Allende Bermejo regresó a la escena y, ante las autoridades, admitió haber atropellado a Flore, por lo que quedó aprehendido.

Antes de ser trasladado a una dependencia policial, personal de Tránsito Municipal le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre, circunstancia que agravó su situación procesal.

El perfil del conductor

Antes de convertirse en abogado, Jerónimo Allende Bermejo desarrolló una carrera como futbolista. Se formó en las divisiones inferiores de Defensa y Justicia, en Florencio Varela, y posteriormente regresó a Mendoza, donde vistió las camisetas de Huracán Las Heras, Asociación Atlética Luján de Cuyo y Deportivo Guaymallén.

Tras dejar el fútbol a raíz de distintas lesiones, estudió Derecho y obtuvo el título de abogado a los 32 años. Desde entonces orientó gran parte de su actividad profesional a la defensa de los derechos de los animales.

Jerónimo Allende bermejo, afrontará el proceso judicial en libertad, sujeto a las medidas impuestas por la Justicia, mientras avanza la insvestigación por el trágico suceso ocurrido en Maipú MDZ

En ese marco, fundó la Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA), una organización dedicada al rescate, recuperación y rehabilitación de caballos y burros víctimas de maltrato, abandono y faena clandestina.

Con la excarcelación concedida, Allende Bermejo pasó a transitar el proceso judicial en libertad, sujeto a las medidas impuestas por la Justicia, mientras la investigación por la muerte de Ernesto Flores continuó su curso.