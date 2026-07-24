Imputaron al abogado que manejaba alcoholizado y atropelló y mató a un peatón en Maipú

El fiscal Tomás Guevara imputó al abogado Jerónimo Allende Bermejo por el accidente fatal en el que murió Ernesto Flores, en Maipú. Podría quedar en libertad.

El abogado Jerónimo Allende Bermejo fue imputado durante la tarde de este viernes por el accidente fatal en Maipú.

El abogado Jerónimo Allende Bermejo fue imputado la tarde de este viernes por la muerte de Ernesto Flores, el hombre de 74 años que murió tras ser atropellado durante la madrugada en Maipú. Pese a que permanecía alojado en una depedencia policial, podría recuperar la libertad en las próximas horas.

Fuente judiciales informaron que el fiscal Correccional Tomás Guevara —quien se encuentra subrrogando a su par de Tránsito Liliana Giselle Lana— lo acusó formalmente por el delito de homicidio culposo agravado por la fuga y por conducir bajo los efectivos del alcohol, que prevé penas de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación de 5 a 10 años para conducir.

La información agrega que, una vez finalizada la feria judicial de julio, la fiscal del caso definirá si mantiene o no esa calificación. En tanto, debido a que Allende Bermejo no tiene antecedentes previos, lo más probable es que le otorguen la libertad durante el fin de semana mediante el pago de una caución.

El accidente fatal en Maipú El siniestro tuvo lugar alrededor de las 0.30, momento en que una serie de llamados que ingresaron a la línea de emergencias 911, los cuales alertaban sobre un transeúnte atropellado por un automóvil en la intersección de Ruta 60 y calle Ozamis Sur.

Policías se trasladaron hasta el lugar y encontraron a Flores, oriundo del barrio San Francisco de Coquimbito, gravemente herido y tendido sobre el asfalto. Luego, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó a la escena y un médico constató su deceso.