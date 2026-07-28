Videos: así llegó el helicóptero Halcón III con un chico de 13 años que lucha por su vida tras un accidente

Un chico de 13 años fue trasladado este miércoles en el helicóptero sanitario policial Halcón III desde el Hospital Perrupato hasta el Hospital Notti, en Guaymallén, luego de haber sufrido lesiones en un accidente entre una moto y un auto en San Martín . El operativo quedó registrado en video.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 12.40 sobre carril Montecaseros , a unos 200 metros al norte de carril Norte , en San Martín. De acuerdo con la información policial, un Volkswagen Voyage circulaba en sentido norte-sur cuando, por causas que son materia de investigación, fue impactado por una Motomel 110 cc que avanzaba en sentido contrario e invadió el carril de circulación del automóvil.

Como consecuencia de la colisión, los dos adolescentes que viajaban en la motocicleta, de 15 y 13 años , sufrieron diferentes lesiones.

El acompañante, de 13 años , fue asistido en un primer momento en el Hospital Perrupato . Horas después, debido a la necesidad de recibir atención especializada, fue trasladado en el helicóptero sanitario policial Halcón III hasta el Hospital Notti , donde continuó internado.

El operativo aéreo, que permitió reducir los tiempos de traslado, quedó registrado en un video que muestra el aterrizaje de la aeronave en el centro asistencial pediátrico.

Por su parte, el conductor de la motocicleta, de 15 años, fue diagnosticado con politraumatismos graves y derivado al Hospital Central para recibir atención médica.

La conductora del auto resultó ilesa

La conductora del Volkswagen Voyage, una mujer de 45 años, y la acompañante que viajaba con ella no sufrieron lesiones.

En el lugar trabajó personal de Policía Vial, efectivos de la Comisaría 12ª, Policía Científica y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes realizaron las primeras actuaciones para determinar cómo se produjo el accidente.

Más imágenes del traslado y el accidente