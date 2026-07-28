Habló el ex de la mujer detenida por la muerte de su hija en Villa Gesell: "El problema era cuando me iba a trabajar"

Mientras avanza la investigación por la muerte de una nena de dos años en Villa Gesell , habló Héctor Javier Picart, expareja de la mujer detenida y padre de las otras dos hijas que murieron años atrás en circunstancias similares.

En declaraciones a TN, el hombre aseguró que durante el tiempo que convivió con la acusada nunca observó actitudes violentas. "Ella me decía que cuidaba mucho a los chicos. El problema era cuando yo me iba a trabajar, los nenes siempre terminaban internados ", recordó.

Con el paso del tiempo, y tras la muerte de sus dos hijas, comenzó a cambiar su percepción. " Delante mío era una buena madre, pero después me di cuenta de que tenía dos caras. No entiendo qué pasó porque nunca se encontró un motivo ", afirmó.

Lucía Sosa es investigada por las circunstancias en las que murió su hija Isabella.

Picart también reveló que, tras las muertes de sus hijas, la mujer fue evaluada por una psicóloga del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, quien advirtió un posible síndrome de Munchausen. Sin embargo, explicó que posteriormente un psiquiatra de Buenos Aires concluyó que la mujer no presentaba alteraciones mentales.

El hombre fue citado a declarar como testigo en la nueva causa y deberá presentarse el próximo 30 de julio. Además, confirmó que participa del expediente como querellante.

"Más allá de la muerte de mis dos hijas, quiero que se haga justicia por esta bebé y que se aclare todo de una vez por todas", sostuvo.

Qué dice la investigación

La causa comenzó cuando la mujer llevó a su hija de dos años al Hospital Municipal Arturo Illia sin signos vitales y aseguró que la niña se había broncoaspirado mientras tomaba la mamadera.

Sin embargo, la autopsia determinó que la muerte fue consecuencia de una hipoxemia provocada por una asfixia obstructiva, lo que contradijo la versión inicial de la madre y orientó la investigación hacia un presunto homicidio.

La autopsia reveló que la niña muerta en Villa Gesell murió por asfixia y paro cardíaco.

La mujer permanece detenida y está imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

Tras el fallecimiento de la pequeña, los investigadores revisaron sus antecedentes y encontraron que otras dos hijas de la acusada, nacidas de su relación con Picart, habían muerto en 2013 y 2016, ambas por asfixia. Aunque la pareja fue llevada a juicio por esos casos, en 2018 ambos fueron absueltos.

Luego de aquella causa, la relación terminó. La mujer se radicó en Villa Gesell, formó una nueva pareja y tuvo otros dos hijos, entre ellos la niña cuyo fallecimiento dio origen a la actual investigación.