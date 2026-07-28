Se negó a declarar la mamá de la nena de 2 años que murió en Villa Gesell: los detalles de la investigación

Lucía Sosa es investigada por las circunstancias en las que murió su hija Isabella, de dos años, en Villa Gesell.

La investigación sobre la muerte de la beba de un año en Villa Gesell suma un paso clave con la indagatoria a su madre, Sofía Sosa, detenida desde ayer. Mientras la mujer se negó a declarar ante la Justicia, los investigadores analizan agravar la carátula de la causa: si bien la imputación actual es por abandono de persona, evalúan cambiarla a homicidio agravado por el vínculo.

La detención se efectuó este lunes mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió antes de que la menor ingresara sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia. La mujer fue trasladada a la sede de la DDI Villa Gesell, donde permanece comunicada y a disposición exclusiva de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N.º 6 Departamental. La detención se concretó después de que la Fiscalía citara a Lucas Ruiz, uno de sus hijos biológicos, para prestar declaración testimonial.

La autopsia contradijo la versión de la mamá Sosa había llevado a Isabella al hospital municipal y aseguró que la nena había broncoaspirado mientras tomaba la mamadera. Sin embargo, la autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por una hipoxemia, una falta de oxígeno en sangre causada por una asfixia obstructiva que derivó en un paro cardíaco.

El resultado forense descartó la explicación inicial y llevó a los investigadores a profundizar las averiguaciones sobre los últimos movimientos de la mujer y lo sucedido dentro de la vivienda. La Fiscalía busca determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte de la menor.

Los antecedentes judiciales de la mujer La mujer había sido juzgada por las muertes de otras dos hijas. En 2018 fue absuelta por el fallecimiento de Yazmín, una bebé de 11 meses que murió en Mar del Plata en 2016. Durante aquel proceso también se analizó el caso de otra hija de seis meses, fallecida en 2013. Los jueces descartaron lesiones traumáticas e indicios de abuso sexual y atribuyeron ambas muertes a complicaciones respiratorias.