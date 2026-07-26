El duro relato del hijo de la mujer investigada por la muerte de una nena de 2 años: "Me golpeaba mucho"

La investigación por la muerte de Isabella , la nena de dos años hallada sin vida en una vivienda de Villa Gesell , sumó este domingo un nuevo testimonio. Lucas Ruiz, uno de los hijos biológicos de Lucía Sosa, madre de la menor, contó públicamente los episodios de violencia que, según aseguró, padeció durante su infancia y reclamó que se haga justicia.

El joven, de 17 años, afirmó que su historia con la Justicia comenzó cuando tenía apenas 21 días de vida, cuando fue internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata por un paro respiratorio tras una intoxicación. Según relató, ese episodio derivó en una intervención judicial que terminó alejándolo del cuidado de su madre biológica.

Durante una entrevista con TN, Lucas aseguró que las revinculaciones ordenadas por la Justicia estuvieron marcadas por situaciones de violencia.

"A mí me golpeaba mucho. Sufrí muchísimo con esta persona", expresó al recordar los encuentros con su madre biológica.

El adolescente relató que una de las agresiones más graves ocurrió cuando tenía tres años, durante una visita. Según contó, recibió "una de las golpizas más grandes" y sufrió lesiones en una oreja porque, de acuerdo con su testimonio, le tiraban de ella con fuerza.

Además, sostuvo que durante años intentó hacerle saber a la Justicia que no quería regresar a ese hogar.

"Yo pedía por favor salir de esa casa. No quería volver a ese lugar porque era un lugar muy feo, muy oscuro. Yo sabía que si volvía a esa casa hoy en día no estaría acá", afirmó.

El reclamo por sus hermanos y las críticas al sistema

Lucas también contó que tiene entre nueve y diez hermanos biológicos y aseguró que varios de ellos atravesaron situaciones similares antes de ser separados de Lucía Sosa.

En ese sentido, la abogada Erika Suárez, quien lo acompañó durante la entrevista, sostuvo que recién después de la muerte de Candela, otra de las hijas de la mujer, la Justicia avanzó con los procesos de adopción del resto de los chicos.

El adolescente reclamó que se investigue lo ocurrido y cuestionó el funcionamiento del sistema de protección de la niñez. "Yo lo que pido en este momento es justicia por mí y por mis hermanos", manifestó. También recordó que, durante años, las entrevistas judiciales terminaban con la misma resolución.

"Durante diez años me hicieron las mismas preguntas y siempre la decisión era la revinculación", sostuvo.

Antes de finalizar, dejó un mensaje para otros chicos que atraviesan situaciones similares: "Si tienen la posibilidad de que alguien los ayude, que se aferren a esa persona. Siempre hay una luz al final del túnel".

Qué se sabe de la causa por la muerte de la nena

Las declaraciones del joven se conocieron mientras la fiscalía continúa investigando la muerte de Isabella, la niña de dos años hallada sin vida en Villa Gesell.

De acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia, la menor falleció como consecuencia de una asfixia obstructiva que derivó en una hipoxemia y posteriormente en un paro cardíaco.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la niña y establecer si existieron responsabilidades penales.