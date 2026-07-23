Trágica jornada: la muerte de otro policía en Mendoza vuelve a sacudir a la fuerza en pocas horas

Un nuevo episodio trágico volvió a sacudir durante la noche de este jueves a la Policía de Mendoza . Horas después de la muerte del oficial inspector Julio Corradi , quien se descompensó y falleció mientras trabajaba en La Favorita, un joven efectivo se quitó la vida en San Carlos .

Fuentes policiales revelaron que el fatídico hecho tuvo lugar pasadas las 20 en el citado departamento del Valle de Uco, donde un auxiliar fue hallado sin vida y con un disparo en la cabeza en el interior de su vehículo.

El fallecido, domiciliado en Eugenio Bustos y con destino en los Cuerpos Especiales del Valle de Uco , estaba casado y era padre de una niña, sostiene la información.

En la escena trabajaba personal de la Policía Científica , efectivos de Investigaciones y las autoridades judiciales y policiales de la jurisdicción que tomaron intervención en la causa.

Horas antes del dramático caso en San Carlos, se registró el fallecimiento de otro policía en la Ciudad de Mendoza . El caso tuvo lugar cerca de las 7, cuando un efectivo policial que debía cumplir servicios extraordinarios en el Centro Comunitario La Favorita , arribó al lugar y no obtuvo respuesta del compañero que tenía que relevar.

Por eso, ingresó al predio para verificar qué había sucedido y halló al oficial inspector Julio Corradi tendido boca abajo, en el interior de una oficina.

A raíz de eso, se activó el protocolo correspondiente y se iniciaron las actuaciones de rigor para determinar las causas del deceso.

En el teatro del hecho desarrolló las pericias correspondientes personal de la Policía Científica, bajo las directivas del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien se encuentra de turno durante la feria judicial de julio.

Pese a que se aguardaban los resultados de las medidas practicadas en la escena, así como también de la necropsia, todo indicaba que se trató de una muerte sin asistencia médica o SAM, como se la conoce en la jerga policial.