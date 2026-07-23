Un policía murió mientras cumplía servicios extraordinarios en el oeste de la Ciudad de Mendoza

El policía fue encontrado sin vida la madrugada de este jueves en el Centro Comunitario de La Favorita, donde cumplía servicios extraordinarios.

El efectivo de la Policia de Mendoza fue encontrado muerto dentro de una oficina.

Un oficial inspector de la Policía de Mendoza fue hallado muerto durante la madrugada de este jueves en el Centro Comunitario de La Favorita, en el oeste de la Ciudad de Mendoza, donde cumplía servicios extraordinarios. Las circunstancias que rodean el fallecimiento son materia de investigación.

Las autoridades tomaron conocimiento sobre la situación cerca de las 7 cuando un efectivo policial que debía relevar las tareas arribó al lugar y, al no obtener respuesta de su compañero, ingresó al predio para verificar qué había sucedido.

Lo hallaron muerto dentro de una oficina Tras acceder al lugar, el oficial inspector fue encontrado tendido boca abajo en el interior de una de las oficinas del mencionado Centro Comunitario.

A partir del hallazgo, se activó el protocolo correspondiente y se iniciaron las actuaciones de rigor para determinar las causas del deceso.

En la escena trabajó personal de la Policía Científica, bajo las directivas del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien se encuentra de turno durante la feria judicial de julio.