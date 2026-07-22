Giro en el caso del policía asesinado: detuvieron a un adolescente de 14 años como presunto autor

La investigación por el asesinato del cabo de la Policía Federal Argentina (PFA), Cristian Gerez , dio un vuelco significativo tras la liberación de uno de los primeros sospechosos y la captura de un adolescente de 14 años , quien ahora es señalado como el autor material del crimen. Un video en las redes sociales fue la prueba clave.

Aunque inicialmente la Policía Bonaerense y la División Homicidios de la PFA habían arrestado a dos jóvenes, la fiscal Silvia Sorrentino ordenó la liberación de uno de ellos al comprobarse que no estuvo vinculado al hecho.

El joven fue exculpado tras verificarse, mediante cámaras de seguridad, que se encontraba en otra zona al momento del asalto; su detención original se debió únicamente a que vestía una campera idéntica a la utilizada por el asesino. Tras este descarte, las autoridades centraron su búsqueda en un nuevo sospechoso de 14 años, quien fue localizado y capturado en una vivienda del barrio Libertador . Por otro lado, un joven de 15 años permanece detenido, acusado de haber sido quien conducía la motocicleta durante el ataque.

La evidencia fundamental que permitió identificar a los implicados provino de sus propias redes sociales. Los investigadores de la DDI de San Martín detectaron videos en TikTok donde los sospechosos presumían armas de fuego y vestían la misma ropa y utilizaban la moto identificada en el lugar del crimen. Además, el seguimiento de las cámaras de seguridad permitió reconstruir su ruta de escape hacia la zona de Villa Curita, en José León Suárez.

Gerez estaba de franco y vestía de civil cuando fue sorprendido por los delincuentes en la calle Mariquita Sánchez de Thompson. Una cámara de seguridad registró que bajó de la moto sin ofrecer resistencia y retrocedió algunos pasos.

Luego realizó un movimiento que habría sido interpretado por los atacantes como un intento de sacar su arma reglamentaria. Uno de los asaltantes disparó al menos dos veces y uno de los proyectiles impactó en la cara del policía.

Después, los agresores escaparon con su vehículo. La investigación comenzó en la Comisaría Quinta de Tres de Febrero y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción n.º 1 del Departamento Judicial de San Martín. Uno de los sospechosos fue detenido después de que las cámaras de seguridad permitieran reconstruir sus movimientos.

Situación legal

Debido a sus edades -14 y 15 años-, ambos detenidos son considerados inimputables según la legislación vigente, ya que la reforma para bajar la edad de imputabilidad aprobada por el Congreso aún no ha entrado en vigor. Se espera que en las próximas horas los menores comparezcan ante la justicia para realizar sus declaraciones.