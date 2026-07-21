La IGS explicó por qué todavía no puede definir si la Policía actuó con exceso en Maipú

La Inspección General de Seguridad (IGS) inició una investigación interna sobre tres efectivos de la Policía por su intervención durante los hechos ocurridos tras la final del Mundial 2026, en un procedimiento en el departamento de Maipú. El expediente se abrió luego de la recepción de una denuncia anónima acompañada por un video que se viralizó en redes sociales.

El presidente de la IGS, Marcelo Puertas, confirmó en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio que "en principio son, como vos decías, tres los investigados. Esto no significa que haya más, puede haber más, todo depende de las pruebas que se junten".

El funcionario explicó que actualmente avanzan en la recolección de pruebas y en la identificación de las personas involucradas. "Estamos identificando a los civiles que intervinieron a los fines de tomarles las respectivas audiencias testimoniales para que aporten más pruebas o si hay otros vídeos", indicó.

También precisó que, una vez reunidos los elementos de prueba, "se los citará a indagatorias a los efectivos policiales para que ellos evalúen la estrategia defensiva que consideren, en aquellos casos que nosotros prima facie consideremos que ha podido existir algún exceso en el cumplimiento de sus funciones".

Puertas señaló que la actuación de la IGS comenzó tras recibir "una denuncia anónima que consistía en un vídeo que llega a la Inspección General de Seguridad (...) en el cual se visualiza que hay efectivos policiales vinculados a la represión de unas personas de sexo femenino".

Según explicó, el objetivo es establecer si el accionar policial se produjo "en el marco del cumplimiento de sus funciones, en legítima defensa, o en exceso de esta legítima defensa o de sus funciones".

En ese sentido, evitó adelantar conclusiones. "Yo no aventuro ningún juicio. Sería muy irresponsable de mi parte", sostuvo.

El titular de la IGS agregó que buscan reconstruir el contexto completo de lo ocurrido. "Tenemos que ver cómo se inicia toda esta circunstancia, esta refriega. ¿Quién inicia los primeros actos de violencia?", afirmó, al tiempo que confirmó que solicitaron imágenes de cámaras públicas para complementar el material ya conocido.

"No te puedo aventurar ninguna resolución en principio porque hay que ver justamente, esperar el proceso", remarcó.

El estado de los efectivos y los plazos

Sobre los tres policías investigados, Puertas indicó que "en principio son policías jóvenes que no tienen antecedentes. Todos tienen menos de cinco años y no tienen antecedentes".

Además, explicó que fueron derivados a Sanidad Policial, ya que "este es un procedimiento que se hace habitual en todos estos casos". Allí se evaluará "si están en condiciones para seguir prestando servicio o no".

Respecto de los plazos, señaló que el avance del expediente dependerá de la estrategia de defensa de los efectivos. "Si los sumariados interponen muchos recursos, como la ley les reconoce, por supuesto, desarrollan una fase defensiva dilatada, se dilata el seguimiento, pero si no, yo supongo que antes de fin de año ya tenemos una resolución".

Consultado sobre las posibles sanciones, respondió que pueden ir "desde suspensión hasta exoneración".

Finalmente, Puertas recordó que la decisión sobre si existió un exceso en el accionar policial será adoptada por "el directorio de la Inspección General de Seguridad".