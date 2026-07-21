Mataron a un policía durante un operativo en Fuerte Apache y el agresor está prófugo

El hecho ocurrió en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

Un efectivo de la Policía Bonaerense murió este sábado luego de ser baleado mientras realizaba un recorrido preventivo en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. El hecho ocurrió alrededor de las 9 y la Justicia trabaja para identificar al autor de los disparos, que logró escapar.

La víctima fue identificada como Alan Fabián Molina, de 30 años, integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación VII. Según la información disponible, recibió un disparo en la zona axilar derecha y otro en la cintura, dos sectores que no estaban protegidos por el chaleco antibalas que llevaba colocado.

Tras el ataque, sus compañeros lo trasladaron de urgencia al Hospital Ramón Carrillo. El agente ingresó inconsciente al centro de salud y los médicos constataron su fallecimiento a las 10.15.

Así fue el ataque que sufrió el policía en Fuerte Apache De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Molina patrullaba junto a otros efectivos en las inmediaciones del Nudo 1 de Ciudadela cuando intentaron identificar a varias personas. En ese momento, uno de los civiles se habría resistido al procedimiento, extrajo un arma de fuego y disparó contra los policías antes de escapar.

Como consecuencia del ataque, Molina resultó gravemente herido, mientras que el agresor logró huir. Hasta el momento no hay sospechosos detenidos y los investigadores buscan establecer con precisión cómo se desarrolló la secuencia.