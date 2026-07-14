Ejecutaron y quemaron a un hombre en el Fuerte Apache: sospechan un ajuste de cuentas en una guerra narco

El barrio Fuerte Apache vuelve a quedar marcado por la violencia extrema al encontrarse un cadáver prendido fuego en plena vía pública. Investigan un presunto ajuste de cuentas.

En el barrio Fuerte Apache se encontró un cadáver prendido fuego en plena vía pública. Investigan un presunto ajuste de cuentas en el contexto de una guerra narco.

Un macabro hallazgo conmocionó este lunes al barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, en Ciudadela. El cuerpo de un hombre completamente calcinado fue encontrado dentro de un carro incendiado en la vía pública. Las autoridades sospechan que habría sido víctima de un ajuste de cuentas en el contexto de una guerra narco en este territorio.

Los detalles del hallazgo y el video viralizado El hallazgo ocurrió en las inmediaciones del Nudo 6 del complejo habitacional, en el partido de Tres de Febrero, a escasos 100 metros de una comisaría y frente al Club Santa Clara. Lo hizo un recolector de materiales que, al advertir que el carro estaba envuelto en llamas, intentó moverlo y descubrió el cadáver en su interior.

Aunque la identidad del fallecido no ha sido confirmada oficialmente, los investigadores estiman que se trata de un joven de entre 25 y 30 años. Según versiones de los vecinos y fuentes policiales, la víctima podría haber sido un soldado del barrio y el carro fue robado a un vecino para "esconder" momentáneamente el cadáver.

Además, las primeras observaciones sugieren que el cuerpo presentaba una herida compatible con un disparo de arma de fuego en la cabeza, lo que reforzaría la teoría de un fusilamiento previo a la incineración.

Las hipótesis, cómo sigue la investigación y una prueba clave La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico y al control del territorio para la venta de estupefacientes. Testigos informaron que la noche del domingo se produjo un violento tiroteo tras la supuesta irrupción de vendedores de droga provenientes de la zona de San Martín. Como consecuencia de este enfrentamiento, trascendió que habría otra persona internada en estado grave en el Hospital Ramón Carrillo.