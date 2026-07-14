Buscan intensamente a una joven de 25 años desaparecida en Córdoba

Desde el sábado, Maira Camila Minnar Raising se encuentra desaparecida. Las autoridades cordobesas ya pidieron ayuda para dar con la joven de 25 años.

Maira Camila Minnar Raising, de 25 años, se encuentra desaparecida desde el sábado en Villa Carlos Paz, Córdoba.

La Policía de la Provincia de Córdoba ha activado un protocolo de búsqueda inmediata para dar con el paradero de Maira Camila Minnar Raising, de 25 años, quien está desaparecida desde el sabado en la zona del Villa Carlos Paz, Córdoba.

Hasta el momento, los investigadores no han proporcionado detalles específicos sobre las condiciones o el contexto exacto en que se produjo su desaparición, calificando las circunstancias como aún no esclarecidas.

El operativo es coordinado de manera conjunta por la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz y la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Turno de Feria de los tribunales locales.

El pedido de ayuda de la policía de Córdoba Por medio de las redes sociales y otros canales oficiales de comunicación, las autoridades solicitaron la colaboración urgente de la comunidad para trazar una línea de movimientos que permita localizar a la joven.