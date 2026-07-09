Buscan desesperadamente a una joven de 18 años desaparecida en Belgrano: había intentado suicidarse

Jessica Benítez Barbudes desapareció en Belgrano tras salir hacia el colegio. La policía y su familia la buscan intensamente desde el martes.

Desde la tarde de este martes, las autoridades y familiares buscan intensamente a Jessica Benítez Barbudes, una joven de 18 años que fue vista por última vez en el barrio porteño de Belgrano. La joven desapareció tras salir de su casa con destino a su colegio, pero nunca regresó a su hogar.

El último contacto directo de Jessica con su madre se produjo la tarde de su desaparición. Concretamente, fuentes policiales sitúan la última comunicación entre ambas a las 18.26.

Los alarmantes datos sobre la joven desaparecida Un dato que generó preocupación adicional es que todas sus redes sociales han sido borradas tras su desaparición, más aún al conocerse que la joven sufre de trastorno límite de personalidad y perpetró un intento de suicidio hace poco tiempo.

Ante la falta de noticias, su madre radicó la denuncia por averiguación de paradero. Actualmente, el caso está bajo la órbita de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, y las tareas de localización están siendo coordinadas por la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad.