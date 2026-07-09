Salía de trabajar, lo encañonaron y le robaron la motocicleta en Las Heras

La víctima fue interceptada por dos sujetos que lo amenazaron y le robaron la motocicleta cuando salía del de trabajar del Parque Industrial en Las Heras

Los sospechosos se dieron a la fuga luego de asaltar a la víctima y sustraerla la motocicleta. (foto ilustrativa).

Un hombre de 28 años fue víctima de un violento asalto durante la noche del miercoles en Las Heras, cuando dos delincuentes armados lo interceptaron y le robaron la motocicleta cuando regresaba a su casa despues de trabajar. Los malvivientes se dieron a la fuga antes de la llegada de los efectivos.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 22 cuando la víctima acababa de salir del Parque Industrial y circulaba a bordo de una motocicleta Mondial RD 150 RT de color negro.

Amenazas con arma de fuego En esas circunstancias fue interceptado por dos sujetos, quienes lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron el rodado para luego escapar antes de la llegada de los efectivos policiales.