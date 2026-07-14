Fueron engañados en una app de citas gay en Mendoza, los secuestraron y sufrieron violentos robos

En pocas horas, dos horas hombres fueron secuestrados por delincuentes y sufrieron violentos robos durante la noche del lunes en Maipú . Tras los hechos, ambas víctimas relataron que los engañaron a través de una popular app de citas gay . Agregaron que fueron citados malvivientes que utilizaban perfiles falsos, quienes los citaron para luego amenazarlos y sustraerles dinero y pertenencias.

De acuerdo con lo que revelaron fuentes policiales a MDZ , el primero de los casos se registró alrededor de las 19 cuando una mujer se comunicó con la línea de emergencias 911 y alertó que un amigo suyo fue privado de la libertad por ladrones, quienes lo acababan de dejar en un descampado cerca del centro del departamento de San Martín.

Frente a eso, personal de la Comisaría 12° se desplazó hacía una clínica donde se encontraban la llamante y su amigo, quienes ofrecieron un relato para comenzar a reconstruir el hecho. Al parecer, la víctima, un empleado público de 35 años, tomó contacto horas antes con un hombre a través de Grindr , la app de citas de la comunidad LGBTQ+ más utilizada en todo el mundo.

Posteriormente, fue citado por ese sujeto para que se reunieran en calle Lamadrid , a unos 600 metros hacia norte del Acceso Este , en el distrito maipucino de San Roque . Hasta allí se dirigió a bordo de la camioneta Peugeot 2008 blanca que le prestó su amiga. No obstante, cuando llegó hasta el lugar e ingresó a un callejón, fue sorprendido por tres individuos que lo redujeron.

Acto seguido, los maleantes le colocaron dos cuchillos en el cuello para amedrentarlo y luego lo cargaron en el baúl de la camioneta. A partir de allí, comenzaron a amenazarlo y le pidieron que desbloqueara su celular, obligándolo a hacer llamadas a sus contactos para pedirles transferencias de dinero .

Fue en ese momento que se contactaron con la propietaria de la camioneta, una médica del Este mendocino. La mujer recibió un llamado de su amigo, quien estaba actuando bajo la presión de los ladrones y le pidió que le transfiriera 250.000 pesos.

Inicialmente, la profesional de la salud accedió al pedido, pero a los cinco minutos volvieron a contactarla para solicitarle otros $250.000. Eso despertó las sospechas en la mujer, quien advirtió que su amigo estaba en problemas y le remarcó que su vehículo tiene sistema de GPS, por lo que iba a revisar la ubicación y llamar a la Policía.

En ese preciso instante, uno de los delincuentes tomó el celular y le dijo a la mujer que si no transfería la plata, no volvería a ver a su amigo con vida y tampoco le iban a devolver la camioneta. Tras eso, cortaron la llamada, se subieron a la Peugeot 2008 y se dirigieron hacia la zona de San Martín.

Tras recorrer varios kilómetros, abandonaron la camioneta con la víctima atada en el interior, quien luego de algunos minutos pudo zafarse y caminó hasta el lugar de trabajo de su amiga, sobre avenida Lima.

El detalle de lo robado y las características de los ladrones

Del relato del denunciante también surgió que los maleantes lograron sustraerle un iPhone 14 Pro Max, una campera North Face verde, un smartwatch Samsung, una valija con ropa y maquillaje, un iPad, muestras médicas, la rueda de auxilio de la camioneta, una pantalla del estereo del vehículo y $70.000 por Mercado Pago, surge del procedimiento policial.

Asimismo, describió que uno de los autores medía 1,70 metros aproximadamente, que tenía un piercing en el pómulo derecho y, al momento del hecho, vestía joggin negro y buzo gris. En tanto, no pudo aportar mayores descripciones sobre los dos cómplices, ya que utilizaban pasamontañas.

El segundo ataque en pocas horas

Mientras todavía las autoridades realizaban los trabajos correspondientes a raíz del primero de los hechos, otro episodio con las mismas características tuvo lugar en Maipú. En esa ocasión, fue cerca de las 22 cuando un hombre, de 57 años y oriundo de Godoy Cruz, llegó hasta calle Lamadrid Norte, en el mismo sector de San Roque donde secuestraron a la otra víctima.

De la investigación surge que, a ese lugar se dirigió tras conocer a un joven llamado Uriel en la app Grindr. Cuando llegó, su cita se subió a su camioneta Chevrolet Tracker gris, pero a los pocos minutos llegaron tres sujetos con guantes y capuchas, que los amenazaron con un cuchillo.

Seguidamente, los maleantes hicieron descender a ambos del rodado y sólo abordaron al dueño del vehículo, a quien le quitarlon las zapatillas, lo cargaron por la fuerza al baúl y también le obligaron a desbloquear el celular para realizar una transferencia de $2.900.000 que tenía en su cuenta bancaria.

Una vez que obtuvieron el dinero, los ladrones lo trasladaron hasta la Lateral Sur del Acceso Este, en el cruce con Lamadrid, y lo dejaron allí dentro de su camioneta, para luego darse a la fuga a pie.

Más allá de que los malvivientes se alzaron con el dinero y también se llevaron el celular Motorola y las zapatillas Puma de la víctima, olvidaron dentro del vehículo el cuchillo que utilizaron durante el asalto.

Las pericias clave para investigación

Por eso, tras los dos graves episodios registrados, las autoridades judiciales solicitaron que, tanto el arma blanca secuestradas, como las dos camionetas utilizadas por las víctimas fueran peritadas por la Policía Científica.

En tanto, también trabajó personal de la Unidad Investigativa Departamental Maipú (UID), que desarrollaron averiguaciones en las diferentes escenas y buscaban avanzar sobre las identidades de los autores mediante diferentes tareas de campo, en el marco de los expedientes en los que tomó intervención el fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Ezequiel Morando.