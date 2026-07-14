Volvieron a detener a un reconocido exconvicto trans en Mendoza: cayó armado tras una persecución

Dylan Daniel Sambrano Arce tomó notoriedad años atrás por su actividad delictiva y al convertirse en uno de los pocos varones trans que pasó por las cárceles mendocinas . El exconvicto quedó marcado por el asesinato de su hermano, en 2017, y por múltiples conflictos en el penal de mujeres. Ahora, cayó con un arma tras una persecución en Las Heras .

La información sostiene que alrededor de las 15 del pasado domingo, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) realizaba tareas preventivas por el interior del barrio Estación Espejo , más conocido como Los Cinco Mil Lotes , y detectó sobre calles Armada Argentina y Lumiere a un sujeto que vestía un conjunto de la Selección Argentina y mostró una actitud sospechosa.

Acto seguido, el individuo salió corriendo en dirección al norte, hacia el interior del asentamiento ubicado en el sector norte de la barriada y se introdujo a un pasillo. Tras seguirlo por ese lugar, lo encontraron en el interior de un baño comunitario, fabricado con nailon, detallaron las fuentes policiales.

Tras concretar su aprehensión, los efectivos rastrillaron la zona y dieron con un revólver calibre 32 corto , sin proyectiles en el tambor, el cual descartó en medio de la huída. Al mismo tiempo, los efectivos constataron que se trataba de Sambrano Arce , de 38 años y conocido en la zona como el Dani, verificando que contaba con abundantes antecedentes.

En medio del procedimiento, los efectivos notaron la presencia de un sujeto con campera gris, remera roja de Huracán Las Heras y pantalón gris, el cual tenía en su mano una piedra de grandes dimensiones y amenazaba con lanzársela a los funcionarios públicos.

Por eso, le dieron la voz de "alto policía" para que desistiera de su actitud, pero hizo caso omiso a la orden de los uniformados, quienes realizaron un disparo con el armamento largo a una zona segura.

Pero el malviviente nuevamente tomó la piedra para lanzarla, motivo por el cual los policías volvieron a hacer un disparo disuasorio, el cual provocó que descartara el elemento contundete y se diera a la fuga hacia el asentamiento.

Con apoyo de otra movilidad, el personal consiguió interceptar al violento sujeto, identificado como Jesús Virgilio Eskers (27), quien fue trasladado al Hospital Carrillo porque resultó con lesiones de perdigones de goma en su cuerpo.

En paralelo, Sambrano Arce fue llevado hasta la Subcomisaría Iriarte por disposición de un ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal Las Heras N°2, donde quedó alojado a la espera de que se definiera su situación procesal en la causa que se le inició por tenencia ilegal de arma de fuego.

El asesinato del Tarántula

Sambrano Arce ganó notoriedad el 5 de noviembre de 2015, cuando su hermano, Juan Roberto Sambrano, de 30 años, fue acribillado a tiros en el cruce de calles Paul Harris y Sargento Cabral, por dos sujetos que lo perseguían a bordo de una motocicleta de baja cilindrada.

Al parecer, por aquel entonces el Tarántula, como lo apodaban, se dedicaba a la venta de drogas y también estaba sindicado como autor de secuestros a familiares otros malvivientes dedicados al narcotráfico. A raíz de eso, mantenía conflictos con varios personajes de la zona y terminó encontrándose con la muerte.

Lo cierto es que, hasta la escena del crimen, llegó su hermano Dylan Daniel, quien fue inmediatamente aprehendido por el personal policial que trabajaba en el lugar. ¿El motivo? El Dani había sido marcado como autor de un tiroteo ocurrido días atrás en ese mismo sector de Las Heras.

Casi dos años más tarde, en junio de 2017, Sambrano Arce fue condenado a 6 años de cárcel como autor del delito de homicidio en grado de tentativa. En el proceso también sentenciaron a dos años de encierro a su novia, Gisel Varela, pero recibió la domiciliaria.

Conflictos en El Borbollón y condena por narcomenudeo carcelario

A comienzos de 2020, un grupo de internas de la excárcel de mujeres de El Borbollón realizó un reclamo por la situación de Sambrano Arce. Consideraban que no correspondía que estuviera encerrado junto a ellas y sostenían que "abusaba" de su condición sexual para obtener beneficios.

Asimismo, las presas aseguraban que el Dani era violento y que hasta recibieron amenazas hacia sus familias por parte del varón trans. No obstante, desde el Servicio Penitenciario sostenían que era inviable trasladarlo a penal de hombres, ya que al tener "genitales femeninos" corría riesgo de ser víctima de ataques sexuales.

Así lucía el ingreso de la ya extinta cárcel de mujeres de El Borbollón. Archivo MDZ

Tiempo después, al igual que el resto de la población carcelaria de El Borbollón, Sambrano Arce fue trasladado al nuevo alojamiento femenino en el Complejo Almafuerte II, en Cacheuta, Luján de Cuyo.

Al poco tiempo de eso, hacia fines de 2022, fue condenado junto a su pareja por vender marihuana dentro de la cárcel. Ambos reconocieron los hechos en un juicio abreviado y fueron condenados a la pena de 4 años de prisión.

Finalmente, en noviembre de 2023, el Dani accedió al beneficio de la libertad asistida y terminó purgando las penas impuestas en las calles. Pero casi tres años después, volvió a registrar este último domingo un nuevo roce con la ley, por lo que podría regresar a prisión, explicaron las fuentes consultadas.