Mudanza express: trasladaron a todas las internas de El Borbollón

Casi un centenar de internas fueron trasladadas hoy desde el ex convento donde funcionaba la cárcel de El Borbollón (Las Heras) hasta la prisión Almafuerte II, en Cacheuta. En concreto, fueron 92 detenidas que recogieron sus cosas y subieron a los móviles del Servicio Penitenciario (SP), para ubicarse en las nuevas instalaciones, donde las autoridades aseguran que estarán más cómodas.

Hacía mucho que se hablaba del deterioro en El Borbollón. No solo porque no contaba con la arquitectura adecuada -el edificio fue diseñado para alojar monjas-; sino porque el sistema eléctrico, por ejemplo, no dejaba de causar problemas y en ocasiones el penal pasó días sin ese servicio. En consecuencia, se había planificado la mudanza, que se habría realizado mucho antes de no haber sido porque estalló la pandemia.

El coronavirus cambió los planes. Y si se había programado que las detenidas fueran a Almafuerte II en marzo, ese complejo tuvo que ser adaptado, al menos hasta que pasara el pico de contagios. Así, de las cuatro alas que tiene el edificio, dos se destinaron a internos con Covid-19 y las otras dos para mantener en cuarentena a los detenidos que ingresaban.

"Pero ahora notamos un marcado descenso de la curva de contagios. Esa zona, entonces, quedó deshabitada, lista para recibir a las mujeres de El Borbollón", explicó a MDZ una fuente del SP. En los próximos días, a las 92 reclusas que ya están en Almafuerte se les sumarán las 13 que están alojadas en Agua de las Avispas.

Internas

Desde hace tiempo, las detenidas de El Borbollón están divididas en al menos dos facciones. Una estaría liderada por un joven trans, Dylan Sambrano, que es muy criticado por algunas internas. También es conocida entre esos muros Sandra Jaquelina “La Yaqui” Vargas, condenada por narcotráfico y ahora envuelta en un juicio relacionado con un homicidio que ella habría instigado.

Los cruces entre los grupos se agudizaron este año, a medida que las restricciones en las visitas aumentaban la inquietud de las personas privadas de la libertad. El panorama se complejizaba todavía más a causa de las instalaciones deficientes de El Borbollón, donde no era fácil separar a los grupos rivales.

Ahora, con el sistema de visitas en vías de normalizarse y la mudanza a Almafuerte II, las autoridades confían en bajar el nivel de conflictividad. No todo es color de rosa, claro: algunos familiares ya se están quejando porque Cacheuta les queda muy a trasmano. Otro ejemplo de lo complicado que es tener en cuenta todas las variables en este tipo de asuntos.