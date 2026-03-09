Cómo acceder a una casa propia con el IPV y pagar cuotas más bajas que un alquiler

El acceso a la casa propia continúa siendo uno de los mayores desafíos para miles de familias. Con alquileres que no dejan de subir y pocas alternativas de financiamiento, muchos buscan opciones que permitan cambiar el pago mensual por una inversión a largo plazo.

En ese contexto aparece una alternativa impulsada por el Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ), que propone un sistema de crédito para quienes desean construir su casa. Dentro de los programas disponibles se encuentra una iniciativa que apunta a quienes ya cuentan con un terreno o planean adquirir uno en el corto plazo. La propuesta se llama Construyo Mi Casa y está pensada para facilitar la construcción de una vivienda mediante cuotas que, según estimaciones oficiales, pueden ubicarse por debajo del valor promedio de un alquiler .

El esquema funciona a través de un financiamiento destinado exclusivamente a levantar una vivienda. El organismo puede cubrir hasta el 85% del valor total del proyecto, mientras que el solicitante debe aportar el resto.

Una particularidad del programa es que el valor de la cuota depende del tamaño de la casa que se proyecta construir. De esta manera, el monto mensual se ajusta a la superficie de la vivienda.

Como referencia, una propiedad de aproximadamente 69 metros cuadrados puede implicar una cuota cercana a los $342.000 por mes. Ese número suele compararse con el costo actual de alquilar, que en muchos casos supera ampliamente ese valor.

Condiciones para poder participar

Para acceder al crédito habitacional es necesario cumplir con una serie de requisitos. Uno de los principales es demostrar un ingreso familiar mínimo que parte desde aproximadamente $1.488.000 mensuales. Ese umbral aumenta según el tamaño de la vivienda elegida.

Entrega de viviendas en Mendoza del IPV. Prensa Gobierno

El programa contempla construcciones que van desde los 55 hasta los 140 metros cuadrados. Además, el solicitante debe contar con un terreno apto para edificar o adquirirlo dentro de los 36 meses correspondientes al período de ahorro previo.

El lote también debe disponer de servicios básicos, como electricidad y agua potable. Si se encuentra dentro de un barrio cerrado, las expensas no pueden superar la mitad del valor de la cuota correspondiente a la alternativa de 80 metros cuadrados.

Otro punto clave es que el crédito está destinado exclusivamente a la primera vivienda familiar. Por ese motivo, quienes ya poseen otra propiedad no pueden acceder a este financiamiento.

Cuotas estimadas según el tamaño de la casa

El monto a pagar cada mes varía en función de los metros cuadrados que tendrá la construcción. Para una vivienda de 55 metros cuadrados, la cuota estimada ronda los $297.771, con un ingreso mínimo requerido cercano a $1.488.859.

En el caso de una casa de 69 metros cuadrados, el pago mensual puede ubicarse alrededor de los $342.947. Si la superficie alcanza los 80 metros cuadrados, el valor estimado asciende a unos $382.362.

Para proyectos de mayor tamaño, como viviendas de 100 metros cuadrados, la cuota aproximada es de $453.642. En una casa de 120 metros cuadrados, el monto se acerca a los $559.822. Mientras que para una construcción de 140 metros cuadrados, el pago mensual ronda los $637.279.

Quienes cumplan con los requisitos pueden iniciar la inscripción a través del portal oficial del IPV. El objetivo del programa es facilitar el acceso a la vivienda propia mediante un esquema de financiamiento que permita construir paso a paso.

Para muchas familias, transformar el dinero que hoy se destina al alquiler en la cuota de una casa representa una oportunidad concreta de proyectar estabilidad y patrimonio a largo plazo. En ese camino, este tipo de iniciativas busca acercar el sueño de la vivienda propia a más hogares.