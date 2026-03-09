Un fuerte temblor se sintió en Mendoza esta madrugada
Muchos mendocinos se levantaron de sus camas por el temblor que ocurrió en San Juan, pero se sintió en Mendoza.
El lunes en la madrugada se sintió un temblor en Mendoza, pero el epicentro fue en San Juan. El mismo fue de 4.9° en la Escala Richter, se produjo en Calingasta a las 3:10 de este lunes, aunque muchos mendocinos se levantaron de sus camas porque tuvo su repercusión en la provincia.
Según el Inpres, el temblor fue de 4.9 en la Escala Richter y tuvo una profundidad de 122 km.