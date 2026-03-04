Un terremoto sacude la isla de Sicilia en Italia y obliga a cerrar las escuelas

Según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, el terremoto en la isla de Sicilia tuvo una magnitud de 4,5. Se investiga posibles víctimas y daños.

La isla de Sicilia tuvo un fuerte terremoto y una réplica de consideración. Foto: Efe

Un terremoto de magnitud 4,5 sacudió este miércoles la provincia de Catania, en la isla de Sicilia (sur de Italia), donde se han cerrado las escuelas de forma preventiva pese a que, por el momento, Protección Civil no ha registrado víctimas ni daños materiales.

El terremoto se registró a las 7:05 hora local (6:05 GMT) con una profundidad de 4 kilómetros y el epicentro localizado entre los municipios de Ragalna, Biancavilla y Santa Maria di Licodia, en la ladera sur del volcán Etna, según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV), que está siendo monitoreado.

Aunque el temblor fue claramente percibido por la población, Protección Civil ha confirmado en un comunicado que, tras las primeras comprobaciones, no se han producido daños personales ni materiales.

El terremoto y su réplica Apenas dos minutos después del evento principal, a las 7:07 hora local (6:07 GMT), se produjo una réplica de magnitud 2,7 a una profundidad de 2,4 kilómetros.

cenizas volcán Etna Otra vez, Catania cubierta de cenizas del volcán. Foto: Efe. Tras el terremoto, el volcán Etna, activo y que suele despedir cenizas, está siendo monitoreado. Foto: Efe. EFE El alcalde de Catania, Enrico Trantino, ha decretado el cierre de los centros educativos durante toda la jornada para que el personal técnico pueda inspeccionar las instalaciones y garantizar la seguridad estructural de los edificios luego del temblor.