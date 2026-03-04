Guerra en Medio Oriente: ya se hundieron 17 buques iraníes y se descarta cualquier tipo de negociación

La jornada del miércoles constituye el quinto día de guerra en Medio Oriente , la cual estalló el pasado sábado luego de que Israel , con ayuda de los Estados Unidos , realizara un "ataque preventivo" hacia Teherán, capital de Irán .

En las últimas horas, se supo que Irán descartó tener algún tipo de negociación con los Estados Unidos, algo que Trump también había rechazado anteriormente. Asimismo, el gobierno norteamericano confirmó que ya se hundieron 17 buques iraníes.

Mohammad Mokhber , principal asesor del fallecido ayatollah Alí Jamenei , afirmó en declaraciones a la televisión estatal iraní que Teherán no tiene confianza en Washington . “No tenemos ninguna confianza en los estadounidenses y no tenemos ninguna base para la negociación con ellos. Podemos continuar la guerra tanto tiempo como queramos”, sostuvo.

Las declaraciones de Mokhber ocurrieron luego de que Trump también niegue el diálogo con Irán : “Quieren hablar. Dije: ‘¡Demasiado tarde!’”, escribió el mandatario en su red social Truth Social en la jornada de ayer.

Por su parte, Marco Rubio , Secretario de Estado estadounidense, afirmó en las últimas horas que se encuentran adelantando en su plan contra Irán y que en los próximos días "desatará" su poder sobre el país.

"Realmente comenzarán a percibir un cambio en el alcance y la intensidad de estos ataques a medida que, francamente, las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo desmantelen este régimen terrorista, le quiten sus colmillos y le quiten la capacidad de amenazar a sus vecinos o de esconderse tras una zona de inmunidad que les permita desarrollar sus ambiciones nucleares", comentó el secretario de Estado.

Estados Unidos asegura que está hundiendo a la armada iraní

Con respecto al ámbito bélico, el almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), aseguró que las fuerzas estadounidenses están “hundiendo la armada iraní en su totalidad”.

Así lo afirmó en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la noche del martes. En esta detalló que, hasta el momento, fueron destruidos 17 buques iraníes. “Hemos destruido 17 buques iraníes, incluido el submarino más operativo de Irán, que ahora tiene un agujero en su casco”, afirmó el jefe militar.

Brad Cooper Estados Unidos efe

El almirante subrayó que, a menos de 100 horas del inicio de la operación, no queda “un solo buque iraní navegando” en el Golfo Arábigo, el Estrecho de Ormuz ni el Golfo de Omán, zonas estratégicas para el comercio energético mundial.

En esta línea, se supo también del impactante hundimiento del buque de la armada iraní IRIS Dena que se produjo frente a Sri Lanka. Se logró rescatar a 30 de los 180 tripulantes que viajaban a bordo.

Continúan los bombardeos en distintas ciudades: los civiles muertos en Irán ascienden a más de 1.000

De acuerdo a distintos medios internacionales, se supo que se escucharon explosiones en Jerusalén tras una nueva oleada de misiles lanzados desde Irán contra Israel. Restos de municiones cayeron en el área de Tel Aviv.

Por otro lado, la Fuerza Aérea de Israel inició la mañana de este miércoles con ataques "a gran escala" contra Teherán, con el objetivo de debilitar el régimen. También se reportaron detonaciones en Beirut.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 1.097 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, incluidos 181 niños menores de 10 años.